Директор водоканала увольняется

Гендиректор «Славгорводоканала» Олег Кретович (на фото) написал заявление об уходе. Контракт с ним будет разорван. Новой кандидатуры на эту должность у местного руководства пока нет. И в ближайшие два месяца искать ее не планируют. Об этом на пресс-конференции 4 июня рассказал городской голова Вадим Лях.

Среди претензий к руководителю водоканала - недостаточная работа с должниками. Местная власть, финансирующая предприятие, хотела бы видеть ее на уровне ДТЭК и теплосети.

- Водоканал занял интересную позицию. Они накапливают долги, ждут, пока ДТЭК начнет грозить отключением. А потом перекладывают решение проблемы на город, - объясняет свое решение мэр.

Добавим также, что рабочая группа, созданная для выведения предприятия из финансового кризиса, замкнула на себе все платежи. Теперь деньги на зарплаты, поставщикам и другие нужды уходят только после проверки комиссией.

В то же время, к технической стороне работы водоканала замечаний у городских властей не имеется. Здесь Олег Кретович проявил себя с положительной стороны.

Насколько дальновидным стало увольнение, покажет время и новая кандидатура. Напомним только, что Олег Кретович приступил к своим обязанностям в августе 2018 года.