|6 июня 2019
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В последних числах мая в исполкоме Славянского горсовета состоялся конкурс на замещение должности начальника управления архитектуры и строительства. Поскольку на него заявился всего один претендент, конкуренции не возникло.
По решению конкурсной комиссии, главным архитектором города стал макеевчанин Сергей Руденко. Он уже занимал эту должность в 1995-2001 годах. До этого Руденко несколько лет работал инженером-архитектором в Краснолиманском районе. С 1992 по 1995 год был старшим экспертом по архитектуре и строительству совместного украино-швейцарского предприятия «Васинкрафт»-«Фистаг-Виктория» в Краматорске.
После работы в Славянске Сергей Руденко был главным архитектором Мариуполя; заместителем директора киевского НИиПИ градостроительства; архитектором Днепровского района Киева; заместителем директора коллективного предприятия «Творческая архитектурная мастерская Н-Демин» (г. Киев); советником Житомирского городского головы по вопросам градостроительства и архитектуры; главным архитектором Житомира; руководителем архитектурно-планировочной бригады Украинского государственного НИиПИ гражданского сельского строительства; заместителем директора ДП «Институт «Киевпроект-5» ПАО «Киевпроект». С июня 2014 года работал инженером центральной городской больницы № 1 Житомира.
По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, конкретных задач новому руководителю управления архитектуры он не ставил. Главное требование – поддерживать курс на озеленение города и уход от уродующей городской ландшафт наружной рекламы.
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• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
• Сотрудники и студенты аграрного колледжа перекрыли дорогу в знак протеста
• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
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• «Арт-улица» стала началом череды городских фестивалей
• Борьба с рекламой наркотиков набирает обороты
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• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
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Комментарии к статье «Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор»
В последних числах мая в исполкоме Славянского горсовета состоялся конкурс на замещение должности начальника управления архитектуры и строительства. Поскольку на него заявился всего один претендент, конкуренции не возникло.