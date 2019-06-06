Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор

В последних числах мая в исполкоме Славянского горсовета состоялся конкурс на замещение должности начальника управления архитектуры и строительства. Поскольку на него заявился всего один претендент, конкуренции не возникло.

По решению конкурсной комиссии, главным архитектором города стал макеевчанин Сергей Руденко. Он уже занимал эту должность в 1995-2001 годах. До этого Руденко несколько лет работал инженером-архитектором в Краснолиманском районе. С 1992 по 1995 год был старшим экспертом по архитектуре и строительству совместного украино-швейцарского предприятия «Васинкрафт»-«Фистаг-Виктория» в Краматорске.

После работы в Славянске Сергей Руденко был главным архитектором Мариуполя; заместителем директора киевского НИиПИ градостроительства; архитектором Днепровского района Киева; заместителем директора коллективного предприятия «Творческая архитектурная мастерская Н-Демин» (г. Киев); советником Житомирского городского головы по вопросам градостроительства и архитектуры; главным архитектором Житомира; руководителем архитектурно-планировочной бригады Украинского государственного НИиПИ гражданского сельского строительства; заместителем директора ДП «Институт «Киевпроект-5» ПАО «Киевпроект». С июня 2014 года работал инженером центральной городской больницы № 1 Житомира.

По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, конкретных задач новому руководителю управления архитектуры он не ставил. Главное требование – поддерживать курс на озеленение города и уход от уродующей городской ландшафт наружной рекламы.