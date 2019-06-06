Кто займется общежитием на Батюка, 8А

Напомним, что ситуация со зданием, которое продали частным лицам практически с жителями, не решается много лет. Ранее общежитие принадлежало предприятию «Специзоляторстрой». После его ликвидации здание продали частным лицам. На сегодняшний день число собственников отдельных квартир и комнат насчитывает 13 человек. Причем один из них владеет более чем половиной помещений. В двухподъездной пятиэтажке. Именно на него жалуются люди, не успевшие приватизировать свою жилплощадь. По их словам, собственник всячески пытается «выжить» их из занимаемых комнат, для чего отключает электроэнергию. При этом прямых договоров с энергоснабжающей организацией у жильцов нет. И все расчеты идут через владельца. Кроме того, они платят собственнику за содержание здания и придомовой территории, хотя, по словам людей, никаких ремонтов и других работ в доме не производится. Также жильцы указывают, что тариф за обслуживание жилья у них составляет 10 грн за кв. м, тогда как, в среднем, по городу он равен 4 грн.

В нынешнем году город выделил 80 тыс. грн на создание техусловий, которые помогли бы решить проблему для владельцев квартир и отдельных комнат. Для них была выбрана управляющая компания, появились договоры с энергопоставщиками.

Однако для остальных «заложников приватизации» ситуация не изменилась. Надежда у этих людей появилась в 2017 году, когда на законодательном уровне был утвержден механизм передачи ведомственных общежитий в государственную, и, далее, в коммунальную собственность местных громад. Воспользовавшись этим, жильцы обратились в исполнительный комитет. Люди просили, чтобы местная власть подала иск в суд и вернула здание в коммунальную собственность города. Иск действительно был составлен и отправлен на рассмотрение судебной инстанции. И... проигран.

Этот проигрыш и стал темой майской встречи.

Добиться конструктива от жильцов, собравшихся в кабинете мэра, не удавалось. Люди обвиняли местную власть в игнорировании их проблемы, читали стихи и рассказывали о коммунальных бедах.

Предметно диалог вели начальник юруправления исполкома и правозащитник, представляющий жителей общежития Андрей Федорченко. По его мнению, проигрыш был обусловлен юридическими ошибками, допущенными юристами горсовета. Причем, ошибки оказались столь серьезными, что исключали возможность апелляции.

Юруправление, в свою очередь, не принимало претензий. По их мнению, единственным виновником являлся основной собственник общежития. не желающий идти навстречу громаде.

Депутаты горсовета, присутствовавшие на встрече, сводили свои выступления к бессмертному «ребята, давайте жить дружно».

Итогом встречи стало решение мэра выдать карт-бланш в этом вопросе Андрею Федорченко. Теперь под его руководством юруправление будет составлять и подавать новые иски в суды различных инстанций. Спрашивать, в случае неудачи, местные власти намерены также с руководителя ОО «Верховенство права Украины».