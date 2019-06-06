Что обещают славянцам по воде

Водная проблема с наступлением жары опять вышла в топ новостей Славянска. Поскольку город исправно платит КП «Вода Донбасса» за потребленную услугу и погашает долги по договору о реструктуризации, сокращать подачу воды в Славянске не будут.

- На сегодня текущий долг составляет у нас около 1,7 млн грн. Это лучший результат по области. Поэтому нам идут навстречу и «Вода Донбасса», и ДТЭК, - говорит славянский городской голова Вадим Лях.

По его словам, в ближайшее время в мкр-нах Артема, Лесной, части Железнодорожного и Мирном, запитанных от фильтровальной станции, установят 17-часовой график подачи воды. Она будет появляться в кранах с 5:00 до 22:00. Ночью воду отключат, чтобы сократить время работы насосов и сэкономить электроэнергию.

- Такой график должен был вступить в силу еще 3 июня. Но из-за большой аварии на магистральном водоводе «Воды Донбасса» его пришлось отложить. Воду подадут по новому графику, как только устранят поломку, - объясняет Вадим Лях.

Улучшения в подаче воды вскоре должна почувствовать и центральная часть города: начиная от ул. Университетской, Шевченко и частный сектор до Северного. Сейчас ведутся работы по переключению этого жилого массива на фильтровальную станцию. Замена фильтров и другого оборудования позволят ей подавать максимально возможное количество воды - до 12 тыс. кубов в сутки (сейчас 6-7 тыс. куб м). Это дополнительное количество и пойдет потребителям в центр города.

В течение полутора месяцев городские власти обещают состыковать перемычку и пустить в мкр-н Северный техническую воду. Это хуже, чем отфильтрованная. Но лучше, чем ничего.

Кроме того, город выделит деньги на новые задвижки для водоканала. Они позволят не останавливать водоснабжение всего микрорайона при поломке, а перекрыть один конкретный дом. Стоимость одной задвижки - 15 тыс. грн, и их требуется минимум 10.

Также в Славянске изменится график подачи технической воды для садовых участков. Для экономии электроэнергии насосы будут запускать три раза в неделю.

- Не понимаю, почему водоканал экономит на жителях, вводя графики, а техническую воду подает без ограничений, - говорит мэр.

Частичная остановка насосов, подающих техническую воду, по мнению мэра, поможет улучшить общую ситуацию с водоснабжением.