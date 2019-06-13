Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели

|13 июня 2019
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Жители мкр-нов Артема и Лесной не долго радовались круглосуточной подаче воды. С наступлением жары вода в кранах многоэтажек стала появляться, как и в прошлые годы, по строгому графику: 4 часа утром и столько же вечером.
Городской голова Вадим Лях отдал распоряжение обеспечить более комфортную подачу: с 5:00 до 22:00. Но, как объяснил главный инженер «Славгорводоканала» Алексей Шурко, пока выйти на такой режим не удается.
- На круглосуточную подачу воды не хватает. Ее не хватает и на дневной режим. Но над этим мы работаем, - говорит главный инженер.
Главной причиной срыва графика он назвал полив огородов. Так, зимой фильтровальная станция подавала в Железнодорожный мкр-н и Мирный 2,9 тыс «кубов» в сутки. Сейчас этот показатель превышает 4,2 тыс. куб. м и стремится к увеличению. Кроме того, большой отбор воды дают и садовые общества, расположенные в жилом массиве. Туда поступает техническая вода, но на ее прокачку тоже тратятся ресурсы фильтровальной станции.
Еще одна сторона проблемы - КП «Вода Донбасса». Оно также подает часть воды в мкр-ны Артема и Лесной через 4-ю ВНС и северные резервуары. Однако сейчас «Вода Донбасса» урезала поставки воды Славянску.
- Из-за долгов по электроэнергии ДТЭК обесточил насосные станции «Воды Донбасса» в Дружковке и Константиновском районе. Поэтому они стараются перераспределить имеющийся ресурс так, чтобы там люди все же получали услугу. В том числе, и за счет Славянска, - говорит главный инженер «Славгорводоканала».
Также на подачу воды двум большим спальным микрорайонам города влияют аварии на сетях. Лишь за 1 день, 11 июня, было зафиксировано 3 порыва и 4 утечки.
Тем не менее, в водоканале обещают стабилизировать ситуацию. В первую очередь, за счет ремонта 4-й фильтровальной чаши. Когда он закончится, это позволит подавать на Артема и Лесной больший объем воды.
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• «Славянск» готовится к выполнению боевых задач
• Кто займется общежитием на Батюка, 8А
• Не прошло и трех лет: у Славянска появился новый старый архитектор
• Директор водоканала увольняется
• Станет ли муниципальная полиция «титушками» мэра
• Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть
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• На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»
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Комментарии к статье «Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели»
Жители мкр-нов Артема и Лесной не долго радовались круглосуточной подаче воды. С наступлением жары вода в кранах многоэтажек стала появляться, как и в прошлые годы, по строгому графику: 4 часа утром и столько же вечером.