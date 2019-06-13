Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели

Жители мкр-нов Артема и Лесной не долго радовались круглосуточной подаче воды. С наступлением жары вода в кранах многоэтажек стала появляться, как и в прошлые годы, по строгому графику: 4 часа утром и столько же вечером.

Городской голова Вадим Лях отдал распоряжение обеспечить более комфортную подачу: с 5:00 до 22:00. Но, как объяснил главный инженер «Славгорводоканала» Алексей Шурко, пока выйти на такой режим не удается.

- На круглосуточную подачу воды не хватает. Ее не хватает и на дневной режим. Но над этим мы работаем, - говорит главный инженер.

Главной причиной срыва графика он назвал полив огородов. Так, зимой фильтровальная станция подавала в Железнодорожный мкр-н и Мирный 2,9 тыс «кубов» в сутки. Сейчас этот показатель превышает 4,2 тыс. куб. м и стремится к увеличению. Кроме того, большой отбор воды дают и садовые общества, расположенные в жилом массиве. Туда поступает техническая вода, но на ее прокачку тоже тратятся ресурсы фильтровальной станции.

Еще одна сторона проблемы - КП «Вода Донбасса». Оно также подает часть воды в мкр-ны Артема и Лесной через 4-ю ВНС и северные резервуары. Однако сейчас «Вода Донбасса» урезала поставки воды Славянску.

- Из-за долгов по электроэнергии ДТЭК обесточил насосные станции «Воды Донбасса» в Дружковке и Константиновском районе. Поэтому они стараются перераспределить имеющийся ресурс так, чтобы там люди все же получали услугу. В том числе, и за счет Славянска, - говорит главный инженер «Славгорводоканала».

Также на подачу воды двум большим спальным микрорайонам города влияют аварии на сетях. Лишь за 1 день, 11 июня, было зафиксировано 3 порыва и 4 утечки.

Тем не менее, в водоканале обещают стабилизировать ситуацию. В первую очередь, за счет ремонта 4-й фильтровальной чаши. Когда он закончится, это позволит подавать на Артема и Лесной больший объем воды.