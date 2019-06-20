 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Атавизмы коммунизма

Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

Павел Коротенко
20 июня 2019 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На состоявшемся 18 июня заседании депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства рассматривалась набравшая 250 голосов электронная петиция. Ее автор просит продлить работу пассажирского транспорта до 22:30. В конечном итоге, петицию депутаты отклонили.

Из-за отсутствия конкретики

Главная причина отказа состояла в том, что написавшая петицию Светлана Стрелец не конкретизировала, какие именно маршруты, по ее мнению, нуждаются в дополнительных рейсах. Поскольку на заседание славянка не пришла, депутаты поговорили о том, что на летнее время усилен маршруты в направлении Славкурорта, а в праздничные дни расписание движения транспорта оперативно корректируется. Нерациональность продления времени работы троллейбусов и маршруток аргументировались экономическими выкладками.

Троллейбусное управление, например, может увеличить количество рейсов только при условии приобретения двух дополнительных транспортных единиц и приема на работу 6 водителей и стольких же кондукторов, а также диспетчера, кассира и медработника. Цена троллейбусов - 10 млн грн, ежемесячный заработный фонд по новым сотрудникам вместе с отчислениями - 107 тыс. грн, затраты на электроэнергию - 13 тыс. грн. Таких финансовых затрат предприятие не осилит. Не говоря уже о том, что на рынке труда водителей троллейбусов просто нет.

Примерно такая же логика прослеживается в позиции частных автоперевозчиков. Кадровых проблем у них, правда, нет. Но вкладывать средства в нерентабельные вечерние рейсы они не хотят. Петицию, исходя из этого, комиссия отклонила.

Рекомендации по оптимизации

Анализ пассажиропотока в Славянске, проведенный харьковскими специалистами в 2017 году, действительно показал, что "час пик" образуется в городском транспорте только в утренние часы, когда население массово добирается на работу, в институты, в школы и т. д. Назад люди едут не все вместе: сначала возвращаются школьники, затем студенты, к концу рабочего дня - трудоустроенные горожане. Поздним вечером загруженность пассажирского транспорта очень низкая даже на центральных маршрутах, на периферийных - практически нулевая. 

С учетом этого, харьковчане предложили сокращать по выходным и праздничным дням рейсы в районы частной застройки. В эти дни жители частного сектора утром едут на рынок, к обеду возвращаются домой и после транспортом, за редкими исключениями, не пользуются. Пересматривать действующее расписание с учетом этих рекомендаций исполком планирует в следующем году, когда будет проводится новый конкурс на обслуживание внутригородских пассажирских маршрутов.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 июня 2019

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

Плюс пять остановок

Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

Луиш Каштру возглавил «Шахтер»

Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд

14 июня 2019

Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо

«КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова

Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»

Как получить заем онлайн

Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

Как выбрать мебель для офиса

Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки

ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута

Максимальный результат сборной Украины во Львове

Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске

13 июня 2019

Атавизмы коммунизма

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта

Качественная офисная мебель в Киеве

Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра

Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности

В ЦПАУ появился мобильный офис

Также в разделе

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

— 20 июня 2019 —

Перспективный план создания Славянской объединенной территориальной громады обсуждался на встрече городского руководства с представителями негосударственной организации "Ассоциация городов Украины". Мероприятие проходило в рамках проекта "Пульс", финансируемого Агентством США по международному развитию.

Читать далее ⇒

Плюс пять остановок

— 20 июня 2019 —

Городские власти Славянска обещают в ближайшее время установить пять новых остановок. Руководство города понимает, что потребность в современных остановочных пунктах гораздо больше. Но на дополнительное количество пока не хватает средств.

Читать далее ⇒

Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели

— 13 июня 2019 —

Жители мкр-нов Артема и Лесной не долго радовались круглосуточной подаче воды. С наступлением жары вода в кранах многоэтажек стала появляться, как и в прошлые годы, по строгому графику: 4 часа утром и столько же вечером.

Читать далее ⇒

Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра

— 13 июня 2019 —

Пляж «У соленых озер» на озере Вейсовом - гордость руководства Славянска и лично мэра. До недавнего времени о нем говорили часто и с удовольствием.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот»

На состоявшемся 18 июня заседании депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства рассматривалась набравшая 250 голосов электронная петиция. Ее автор просит продлить работу пассажирского транспорта до 22:30. В конечном итоге, петицию депутаты отклонили.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

Как получить заем онлайн

Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

В Северском Донце утонул житель Славянска

На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса

Как украсть миллион

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 июня 2019

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

Плюс пять остановок

Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

Луиш Каштру возглавил «Шахтер»

Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд

14 июня 2019

Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо

«КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова

Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»

Как получить заем онлайн

Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

Как выбрать мебель для офиса

Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки

ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута

Максимальный результат сборной Украины во Львове

Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске

13 июня 2019

Атавизмы коммунизма

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта

Качественная офисная мебель в Киеве

Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра

Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности

В ЦПАУ появился мобильный офис

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top