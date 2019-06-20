Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

|20 июня 2019
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На состоявшемся 18 июня заседании депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства рассматривалась набравшая 250 голосов электронная петиция. Ее автор просит продлить работу пассажирского транспорта до 22:30. В конечном итоге, петицию депутаты отклонили.
Главная причина отказа состояла в том, что написавшая петицию Светлана Стрелец не конкретизировала, какие именно маршруты, по ее мнению, нуждаются в дополнительных рейсах. Поскольку на заседание славянка не пришла, депутаты поговорили о том, что на летнее время усилен маршруты в направлении Славкурорта, а в праздничные дни расписание движения транспорта оперативно корректируется. Нерациональность продления времени работы троллейбусов и маршруток аргументировались экономическими выкладками.
Троллейбусное управление, например, может увеличить количество рейсов только при условии приобретения двух дополнительных транспортных единиц и приема на работу 6 водителей и стольких же кондукторов, а также диспетчера, кассира и медработника. Цена троллейбусов - 10 млн грн, ежемесячный заработный фонд по новым сотрудникам вместе с отчислениями - 107 тыс. грн, затраты на электроэнергию - 13 тыс. грн. Таких финансовых затрат предприятие не осилит. Не говоря уже о том, что на рынке труда водителей троллейбусов просто нет.
Примерно такая же логика прослеживается в позиции частных автоперевозчиков. Кадровых проблем у них, правда, нет. Но вкладывать средства в нерентабельные вечерние рейсы они не хотят. Петицию, исходя из этого, комиссия отклонила.
Анализ пассажиропотока в Славянске, проведенный харьковскими специалистами в 2017 году, действительно показал, что "час пик" образуется в городском транспорте только в утренние часы, когда население массово добирается на работу, в институты, в школы и т. д. Назад люди едут не все вместе: сначала возвращаются школьники, затем студенты, к концу рабочего дня - трудоустроенные горожане. Поздним вечером загруженность пассажирского транспорта очень низкая даже на центральных маршрутах, на периферийных - практически нулевая.
С учетом этого, харьковчане предложили сокращать по выходным и праздничным дням рейсы в районы частной застройки. В эти дни жители частного сектора утром едут на рынок, к обеду возвращаются домой и после транспортом, за редкими исключениями, не пользуются. Пересматривать действующее расписание с учетом этих рекомендаций исполком планирует в следующем году, когда будет проводится новый конкурс на обслуживание внутригородских пассажирских маршрутов.
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Комментарии к статье «Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот»
На состоявшемся 18 июня заседании депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства рассматривалась набравшая 250 голосов электронная петиция. Ее автор просит продлить работу пассажирского транспорта до 22:30. В конечном итоге, петицию депутаты отклонили.