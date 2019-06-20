Плюс пять остановок

|20 июня 2019
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Городские власти Славянска обещают в ближайшее время установить пять новых остановок. Руководство города понимает, что потребность в современных остановочных пунктах гораздо больше. Но на дополнительное количество пока не хватает средств.
Две новые остановки появятся на парке Шелковичном (с обеих сторон проезжей части). По одной установят на «Молодежной», «Музее», «Химтехникуме». Сначала планировалось, что современный установочный пункт будет на «Бульваре Героев Крут», если ехать от центра на Артема. Однако планы пришлось откорректировать, поскольку остановка «Музей» была признана аварийной. Ее демонтировали уже 19 июня (на фото).
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• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
• Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье
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• Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки
• ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута
• Максимальный результат сборной Украины во Львове
• Славянский боксер Александр Космина побеждает на турнире в Покровске
13 июня 2019
• Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения
• Ситуацию с водой на Артема постараются решить за 2 недели
• Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы
• Как депутаты перераспределили средства городского бюджета
• Из-за жары в Славянске ограничат движение транспорта
• Качественная офисная мебель в Киеве
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Комментарии к статье «Плюс пять остановок»
Городские власти Славянска обещают в ближайшее время установить пять новых остановок. Руководство города понимает, что потребность в современных остановочных пунктах гораздо больше. Но на дополнительное количество пока не хватает средств.