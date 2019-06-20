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Фотофакт

Освежающий объект

Плюс пять остановок
20 июня 2019 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Городские власти Славянска обещают в ближайшее время установить пять новых остановок. Руководство города понимает, что потребность в современных остановочных пунктах гораздо больше. Но на дополнительное количество пока не хватает средств.

Две новые остановки появятся на парке Шелковичном (с обеих сторон проезжей части). По одной установят на «Молодежной», «Музее», «Химтехникуме». Сначала планировалось, что современный установочный пункт будет на «Бульваре Героев Крут», если ехать от центра на Артема. Однако планы пришлось откорректировать, поскольку остановка «Музей» была признана аварийной. Ее демонтировали уже 19 июня (на фото).

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Комментарии к статье «Плюс пять остановок»

Городские власти Славянска обещают в ближайшее время установить пять новых остановок. Руководство города понимает, что потребность в современных остановочных пунктах гораздо больше. Но на дополнительное количество пока не хватает средств.

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