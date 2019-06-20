В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

|20 июня 2019
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Перспективный план создания Славянской объединенной территориальной громады обсуждался на встрече городского руководства с представителями негосударственной организации "Ассоциация городов Украины". Мероприятие проходило в рамках проекта "Пульс", финансируемого Агентством США по международному развитию.
Славянский район считается успешным в вопросе реализации административно-территориальной реформы. Здесь созданы уже 3 ОТГ - Черкасская, Николаевская и Андреевская. Дело осталось за двумя объединениями - Святогорск и Славянск.
Согласно утвержденному Кабинетом министров плану, в Славянскую ОТГ должны войти три местных совета, пребывающие пока в районном подчинении. Речь идет о поселках Былбасовка, Мирный и селе Андреевка. Наибольшего успеха переговоры об интеграции достигли, как выяснилось, в отношении последнего населенного пункта. Председатель Андреевского сельсовета Людмила Морокко подтвердила готовность жителей официально присоединиться к Славянску. По факту это уже давно произошло - население работает в городе, дети учатся в городских школах, за медицинскими услугами тоже едут сюда. Поэтому, возможно, до конца года Андреевка уже станет часть Славянска. По словам городского головы Вадима Ляха, предварительное согласие о таком же переходе достигнуто и в поселке Мирный. Он также расположен в черте города. Сложнее всего дело обстоит с Былбасовкой, которая, похоже, так и не определилась, с кем ей будет лучше. Позицию Славянска сформулировал мэр - они не инициируют, мы тоже присматриваемся.
На встрече много говорилось о том, что жизнеспособная объединенная громада может быть сформирована только на прочном экономическом фундаменте. Ведь государственные субвенции предусмотрены лишь для создания ОТГ. Ее дальнейшее развитие будет зависеть от собственных ресурсов.
Понятно, что в таком аспекте привлекательными выглядят малые населенные пункты, на землях которых есть мощные предприятия. Депрессивные села и поселки присоединять торопятся не везде. Тем не менее, Вадим Лях пообещал, что Андреевка, Мирное и Былбасовка могут рассчитывать на вступление в Славянскую ОТГ. Даже с учетом того, что городу, по словам мэра, это принесет больше расходов, чем доходов. Более того, если желание присоединиться к Славянску, а не к Святогорску, изъявят Маяки, Макатыха, Крестыще и другие близлежащие села, их тоже примут.
К слову о доходах. Самым лакомым, в экономическом плане, поселковым советом считается Райгородок, на землях которого работают сразу несколько серьезных предприятий. Некоторые из них фактически расположены на административной территории других советов. Применительно к Славянску речь идет о заводах "Руссол" и "СИС-Сода". Как считает Вадим Лях, после создания Славянской ОТГ эти предприятия должны стать активом города. Понятно, что расставаться с серьезным налогоплательщиком никто не хочет, и Славянск испытал это на себе, когда передавал Николаевской ОТГ Славянскую ТЭС. Однако бороться за вышеозначенные предприятия город намерен серьезно. Больше всего сложностей возникает по земельным вопросам, однако они могут быть решены после того, как у Славянска появится обновленный генеральный план. Этот документ городское руководство надеется получить уже в следующем году.
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• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
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• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
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Перспективный план создания Славянской объединенной территориальной громады обсуждался на встрече городского руководства с представителями негосударственной организации "Ассоциация городов Украины". Мероприятие проходило в рамках проекта "Пульс", финансируемого Агентством США по международному развитию.