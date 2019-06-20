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Фотофакт

Освежающий объект

Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району

Светлана Вьюниченко
20 июня 2019 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине подходит к концу первый этап децентрализации, рассчитанный на 2014-2019 годы. Второй должен вступить в силу уже в текущем году и полностью завершиться в 2020-м - на выборах в местные органы власти.

Второй этап подразумевает укрупнение районов. Об этом шла речь  на очередном заседании рабочей группы по вопросам изменения административно-территориального устройства региона, которое состоялось в Донецкой ОГА.

Руководство области видит деление подконтрольной территории на 4 укрупненных района: Краматорский, Покровский, Угледарский и Мариупольский. Однако ведущий специалист по вопросам децентрализации, эксперт программы U-LЕАD, директор общественной организации «Институт развития территорий» Юрий Ганущак предлагает свой вариант деления. По мнению столичных специалистов, территорию лучше делить на 5 районов - уменьшив Краматорский за счет создания Бахмутского. Кроме того, Ганущак предлагает вместо Угледарского создать Волновахский район. По территориальным характеристикам они практически совпадут. Зато в Волновахе, которая и сейчас является райцентром, хватит помещений и кадров для структур районного уровня. 

Районы привяжут к госпитальным округам. Когда Донецкая область полностью вернется под контроль Украины, границы районов вновь переформатируют. 

На данном этапе, как бы ни произошло деление, Славянск и нынешний Славянский район войдут в Краматорскую новосозданную структурную единицу. Если область поделят на 4 крупных района, население Краматорского превысит 775 тыс. человек.  

Юрий Ганущак рассказал, что специалисты по вопросам децентрализации не видят необходимости в районных советах. Поэтому на выборах 2020 года они, скорее всего, избираться не будут. А вот районный администрации останутся. И на них будет возложена основная функция. Ими будут курироваться полиция, МЧС, налоговая, соцзащита, другие службы и межсекторальные программы.  

- Функция района - это создание эффективной государственной власти на этом уровне административного устройства. Именно под эту функцию, и под миссию, которая называется «эффективность исполнительной власти», формируются районы по принципу зоны влияния 60 км вокруг достаточно крупных городов, - говорит эксперт.

Такое нововведение потребует изменений в законодательство. Поскольку эксперты видят райадминистрации не в областном подчинении, а в оперативном управлении правительства. 

Обладминистрациям реформа оставит минимумом государственных полномочий. Например, районная полиция будет раскрывать рядовые преступления, а областная - тяжкие. Также в ведении области останутся региональные программы развития. В целом, говорят эксперты, район возьмет на себя 90% управленческих функций. 

Согласно административной реформе, главу района, как и сейчас, будет назначать президент. А вот само название - район - специалисты по децентрализации предлагают декоммунизировать. 

- Мы думаем, что нужно восстановить украинское слово «уезд» в рамках декоммунизации. Ведь до 1924 года, когда советской властью было введено понятие «район», фактически на всех территориях Украины, которые были под разными империями, существовало понятие «уезд». Уезд - это старое слово, которое нужно восстанавливать. Чтобы не было путаницы - старый район, новый район, лучше ввести новый термин - «уезд», - считает Юрий Ганущак. 

Добавим, что Славянску рано думать о втором этапе реформирования, поскольку в городе пока не сформирована объединенная территориальная громада. ее создание должно завершить первый этап реформы.

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Комментарии к статье «Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району»

В Украине подходит к концу первый этап децентрализации, рассчитанный на 2014-2019 годы. Второй должен вступить в силу уже в текущем году и полностью завершиться в 2020-м - на выборах в местные органы власти.

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