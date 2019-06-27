 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Освежающий объект

В Славянске - новый начальник полиции

Светлана Вьюниченко
27 июня 2019 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянском горотделе полиции произошли кадровые изменения. На смену руководителю отдела Анатолию Ковальчуку пришел подполковник полиции Станислав Загурский. Он назначен временно исполняющим обязанности начальника подразделения.

По словам заместителя начальника Донецкого ГУНП Павла Алексеенко, который представлял нового руководителя личному составу, Загурский имеет более, чем 20-летний опыт работы в правоохранительных органах. До назначения в Славянск он возглавлял полицию прифронтового Торецка и работал на должности замначальника Волновахского отдела полиции. 

Станислав Загурский, в свою очередь, отметил, что его целью является организация безопасности граждан и увеличение доверия жителей к правоохранительной системе.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

27 июня 2019

Кто хочет пройти в парламент от 47 округа

В Славянске - новый начальник полиции

Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи

Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой

26 июня 2019

Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх

«Шахтер» отправился на сбор в Германию

ФК «Славянск» разгромил «Алекс»

Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу

24 июня 2019

Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!

21 июня 2019

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области

20 июня 2019

Освежающий объект

Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

Плюс пять остановок

Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

Луиш Каштру возглавил «Шахтер»

Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд

14 июня 2019

Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо

«КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова

Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»

Как получить заем онлайн

Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

Как выбрать мебель для офиса

Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки

ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута

Также в разделе

Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району

— 20 июня 2019 —

В Украине подходит к концу первый этап децентрализации, рассчитанный на 2014-2019 годы. Второй должен вступить в силу уже в текущем году и полностью завершиться в 2020-м - на выборах в местные органы власти.

Читать далее ⇒

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

— 20 июня 2019 —

Перспективный план создания Славянской объединенной территориальной громады обсуждался на встрече городского руководства с представителями негосударственной организации "Ассоциация городов Украины". Мероприятие проходило в рамках проекта "Пульс", финансируемого Агентством США по международному развитию.

Читать далее ⇒

Плюс пять остановок

— 20 июня 2019 —

Городские власти Славянска обещают в ближайшее время установить пять новых остановок. Руководство города понимает, что потребность в современных остановочных пунктах гораздо больше. Но на дополнительное количество пока не хватает средств.

Читать далее ⇒

Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

— 20 июня 2019 —

На состоявшемся 18 июня заседании депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства рассматривалась набравшая 250 голосов электронная петиция. Ее автор просит продлить работу пассажирского транспорта до 22:30. В конечном итоге, петицию депутаты отклонили.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске - новый начальник полиции»

В Славянском горотделе полиции произошли кадровые изменения. На смену руководителю отдела Анатолию Ковальчуку пришел подполковник полиции Станислав Загурский. Он назначен временно исполняющим обязанности начальника подразделения.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Кто хочет пройти в парламент от 47 округа

Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи

Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

В Северском Донце утонул житель Славянска

На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса

Как украсть миллион

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх

«Шахтер» отправился на сбор в Германию

ФК «Славянск» разгромил «Алекс»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 июня 2019

Кто хочет пройти в парламент от 47 округа

В Славянске - новый начальник полиции

Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи

Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой

26 июня 2019

Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх

«Шахтер» отправился на сбор в Германию

ФК «Славянск» разгромил «Алекс»

Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу

24 июня 2019

Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!

21 июня 2019

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области

20 июня 2019

Освежающий объект

Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

Плюс пять остановок

Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

Луиш Каштру возглавил «Шахтер»

Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд

14 июня 2019

Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо

«КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова

Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»

Как получить заем онлайн

Загородная мечта: как выбрать дом в Запорожье

Сборная Украины вышла в финал молодежного чемпионата мира

Как выбрать мебель для офиса

Итоги сезона: доминирование «Шахтера» и тренерские рокировки

ФК «Славянск» выиграл у «Авангарда» и потерял очки с ДВУОР из Бахмута

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top