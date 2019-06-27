|27 июня 2019
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В Славянском горотделе полиции произошли кадровые изменения. На смену руководителю отдела Анатолию Ковальчуку пришел подполковник полиции Станислав Загурский. Он назначен временно исполняющим обязанности начальника подразделения.
По словам заместителя начальника Донецкого ГУНП Павла Алексеенко, который представлял нового руководителя личному составу, Загурский имеет более, чем 20-летний опыт работы в правоохранительных органах. До назначения в Славянск он возглавлял полицию прифронтового Торецка и работал на должности замначальника Волновахского отдела полиции.
Станислав Загурский, в свою очередь, отметил, что его целью является организация безопасности граждан и увеличение доверия жителей к правоохранительной системе.
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24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
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• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
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Комментарии к статье «В Славянске - новый начальник полиции»
В Славянском горотделе полиции произошли кадровые изменения. На смену руководителю отдела Анатолию Ковальчуку пришел подполковник полиции Станислав Загурский. Он назначен временно исполняющим обязанности начальника подразделения.