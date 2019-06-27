В Славянске - новый начальник полиции

В Славянском горотделе полиции произошли кадровые изменения. На смену руководителю отдела Анатолию Ковальчуку пришел подполковник полиции Станислав Загурский. Он назначен временно исполняющим обязанности начальника подразделения.

По словам заместителя начальника Донецкого ГУНП Павла Алексеенко, который представлял нового руководителя личному составу, Загурский имеет более, чем 20-летний опыт работы в правоохранительных органах. До назначения в Славянск он возглавлял полицию прифронтового Торецка и работал на должности замначальника Волновахского отдела полиции.

Станислав Загурский, в свою очередь, отметил, что его целью является организация безопасности граждан и увеличение доверия жителей к правоохранительной системе.