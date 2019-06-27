Как выглядит сегодня бывшая городская свалка

Рекультивация на славянском полигоне длится уже несколько месяцев. Славянские журналисты посмотрели, как сейчас выглядит бывшая городская свалка. Ландшафт территории действительно изменился до неузнаваемости.

К рекультивации полигона, выполняемого в рамках областного проекта, предприятие «Хозхимсервис» приступило весной нынешнего года. За это время, по словам представителя подрядной организации Василия Верещаги, выполнено около половины запланированного объема работ. Практически вся площадь полигона покрыта первым слоем суглинка. С 25 июня подрядчики начали укладку трех слоев изолирующей пленки (на фото), под которую укладываются дренажные элементы, предназначенные для сбора метана и отвода их к выпускающей скважине. На сегодняшний день в работах задействовано 28 строителей и 10 единиц спецавтотехники. Материалами, по уверениям подрядчика, предприятие тоже обеспечено. Опыт выполнения подобных работ у «Хозхимсервиса» имеется, он получен в ходе рекультивации полигонов в Волновахе и Дружковке.

Сроки окончания работ прораб озвучивать не решился, отметив, что все будет зависеть от финансирования. Напомним, что средства на реализацию проекта (более 100 млн грн) поступают из областного экологического фонда, а заказчиком работ выступает департамент экологии и природных ресурсов Донецкой ОВГА. Если с деньгами проволочек не возникнет, завершить рекультивацию подрядная организация обещает примерно через полгода.

В перечне необходимых мероприятий остались такие этапы как окончание укладки изоляции, поверх которой будет насыпано еще три слоя грунта – песок, суглинок и чернозем. На этом технический этап реализации проекта будет закончен и начнется этап биологический, то есть высадка многолетних трав и кустарника. После этого экс-свалка станет экологически безопасной зоной. Каким образом город в дальнейшем будет использовать эту территорию, местные власти пока не определились. Этот вопрос находится в стадии обсуждения.