Что делать, если в подъезде змея

Жители Славянска стали жаловаться на необычную чрезвычайную ситуацию. В подъездах многоэтажных домов появились змеи. Определить их «породу» славянцы сходу не могут. Но точно уверены - это не безобидные ужи.

В редакцию «ТВ плюс» обратились жители дома №15 на ул. Васильевской. Сначала они обнаружили рептилию в одном из подъездов. Вызвали спасателей. Но когда они прибыли, змея уже исчезла. Через несколько дней змея появилась в другом подъезде того же дома.

«Что делать в таком неординарном случае, к кому обращаться», - спрашивают люди.

Власти Славянска о проблеме знают. «Людям не показалось, змеи в многоэтажных домах действительно сейчас встречаются. От жары они прячутся в подвалах, там влажно и темно - хорошие условия для них», - говорит градоначальник. Но признается, что алгоритма действий на этот случай в городе нет.

- Мы пытаемся найти такого узкого специалиста. Он мог бы работать в горсовете или МЧС. Но вопрос в том - есть ли в регионе такой специалист вообще? Ставку мы готовы выделить, но появится ли змеелов, - объясняет градоначальник.

Зато медики города к нестандартным ситуация готовы. Как объяснила начальник отдела здравоохранения Елена Джим, в случае укуса гадюки пострадавшего госпитализируют в палату интенсивной терапии горбольницы №1. В случае необходимости - вводят специальную сыворотку. В городе она имеется.