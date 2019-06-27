Все на открытие пляжа

В понедельник, 1 июля, в 9:00 на озере Вейсовом состоится открытие новой зоны отдыха. Непонятно, почему день и время выбраны так неудачно.

По мнению жителей города, было бы гораздо лучше устроить праздник в воскресенье вечером. «И выходной, и солнце не жарит», - комментируют славянцы. Их поддерживают и краматорчане, которым тоже жаль упускать возможность побывать на празднике.

Для тех, кто утром в будний день свободен, сообщаем: открытие пройдет в формате Дня Нептуна. Посетителей ждут призы, конкурсы и, конечно, целебное озеро.

В качестве сюрприза власти Славянска обещают установить на пляже 5-метровую конструкцию со светящимися буквами «Вейсовое».