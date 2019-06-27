Все на открытие пляжа

|27 июня 2019
|Просмотров: 61
|
В понедельник, 1 июля, в 9:00 на озере Вейсовом состоится открытие новой зоны отдыха. Непонятно, почему день и время выбраны так неудачно.
По мнению жителей города, было бы гораздо лучше устроить праздник в воскресенье вечером. «И выходной, и солнце не жарит», - комментируют славянцы. Их поддерживают и краматорчане, которым тоже жаль упускать возможность побывать на празднике.
Для тех, кто утром в будний день свободен, сообщаем: открытие пройдет в формате Дня Нептуна. Посетителей ждут призы, конкурсы и, конечно, целебное озеро.
В качестве сюрприза власти Славянска обещают установить на пляже 5-метровую конструкцию со светящимися буквами «Вейсовое».
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
• Как выглядит сегодня бывшая городская свалка
• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
— 27 июня 2019 —
Жители Славянска стали жаловаться на необычную чрезвычайную ситуацию. В подъездах многоэтажных домов появились змеи. Определить их «породу» славянцы сходу не могут. Но точно уверены - это не безобидные ужи.
— 27 июня 2019 —
Рекультивация на славянском полигоне длится уже несколько месяцев. Славянские журналисты посмотрели, как сейчас выглядит бывшая городская свалка. Ландшафт территории действительно изменился до неузнаваемости.
— 27 июня 2019 —
В Славянском горотделе полиции произошли кадровые изменения. На смену руководителю отдела Анатолию Ковальчуку пришел подполковник полиции Станислав Загурский. Он назначен временно исполняющим обязанности начальника подразделения.
— 20 июня 2019 —
В Украине подходит к концу первый этап децентрализации, рассчитанный на 2014-2019 годы. Второй должен вступить в силу уже в текущем году и полностью завершиться в 2020-м - на выборах в местные органы власти.
Приветствую, гость! Вход
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
• Как выглядит сегодня бывшая городская свалка
• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
14 июня 2019
• Достижения славянских спортсменов на соревнованиях по рукопашному бою и самбо
• «КДЮСШ-Славхдеб» - победитель юношеского турнира памяти Юрия Скиданова
• Кирилл Киян выиграл турнир по дзюдо «Европа»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Все на открытие пляжа»
В понедельник, 1 июля, в 9:00 на озере Вейсовом состоится открытие новой зоны отдыха. Непонятно, почему день и время выбраны так неудачно.