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Фотофакт

Освежающий объект

Все на открытие пляжа

Светлана Вьюниченко
27 июня 2019 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В понедельник, 1 июля, в 9:00 на озере Вейсовом состоится открытие новой зоны отдыха. Непонятно, почему день и время выбраны так неудачно.

По мнению жителей города, было бы гораздо лучше устроить праздник в воскресенье вечером. «И выходной, и солнце не жарит», - комментируют славянцы. Их поддерживают и краматорчане, которым тоже жаль упускать возможность побывать на празднике. 

Для тех, кто утром в будний день свободен, сообщаем: открытие пройдет в формате Дня Нептуна. Посетителей ждут призы, конкурсы и, конечно, целебное озеро. 

В качестве сюрприза власти Славянска обещают установить на пляже 5-метровую конструкцию со светящимися буквами «Вейсовое».

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Комментарии к статье «Все на открытие пляжа»

В понедельник, 1 июля, в 9:00 на озере Вейсовом состоится открытие новой зоны отдыха. Непонятно, почему день и время выбраны так неудачно.

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