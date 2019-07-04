На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж

Открытие пляжа проходило в формате праздника «День Нептуна». На него пришли не только отдыхающие, но и местные жители. Большая развлекательная программа включала песни и танцы в исполнении творческих коллективов, конкурсы, игры с аниматорами. В конкурсах участвовали даже чиновники славянского горисполкома.

Среди присутствующих провели небольшой блиц-опрос о том, что нравится, и чего на пляже не хватает. Большинство высказываний были благодарственными, ведь, в сравнении с прошлогодним ландшафтом, условия для отдыха, безусловно, улучшились в разы. Но звучали и пожелания – разместить под навесами лавочки, оборудовать навесы крючками для одежды, сделать на пляже больше «тени», определить места для курения, добавить кабинок для переодевания и биотуалетов. И, наконец, разобраться со старым общественным туалетом, который своим видом и запахом заметно портит «европейскую» картинку. Жители близлежащих улиц к этому перечню добавили несколько коммунальных проблем микрорайона.

Со своей стороны местные власти рассказали, что пожелания граждан будут учтены, и что развитие прибрежной зоны озера не прекращается. В дальнейшем из местного бюджета на это будут выделяться целевые средства. Людей попросили относиться к пляжной инфраструктуре, по возможности, бережно. И еще раз подчеркнули: посещение объекта - бесплатное.

Напомним, что пляж поставлен на баланс коммунального предприятия «РЛП «Славянский курорт». В его штатное расписание добавили пока одного сотрудника. Хотя уже сейчас на пляже работают 2 спасателя. Учитывая, что на сегодняшний день трудовой коллектив предприятия составляет лишь несколько человек, кадров на полноценное содержание объекта может не хватить. Власти обещают, что когда рекреационный объект заработает на полную мощность, денег и людей ландшафтному парку добавят. Также рассматривается возможность привлечь к благоустройству предпринимателей, арендующих здесь торговые павильоны.