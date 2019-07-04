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Фотофакт

Освежающий объект

На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж

Павел Коротенко
4 июля 2019 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Официальное открытие пляжа проходило в формате праздника «День Нептуна».

Как и обещали славянцам власти города, 1 июля на озере Вейсовое состоялась торжественная сдача в эксплуатацию проекта «Рекреационная зона «У соленых озер», реализованного за средства ГФРР. Стоимость проекта составила порядка 17 млн грн.

Открытие пляжа проходило в формате праздника «День Нептуна». На него пришли не только отдыхающие, но и местные жители. Большая развлекательная программа включала песни и танцы в исполнении творческих коллективов, конкурсы, игры с аниматорами. В конкурсах участвовали даже чиновники славянского горисполкома. 

Среди присутствующих провели небольшой блиц-опрос о том, что нравится, и чего на пляже не хватает. Большинство высказываний были благодарственными, ведь, в сравнении с прошлогодним ландшафтом, условия для отдыха, безусловно, улучшились в разы. Но звучали и пожелания – разместить под навесами лавочки, оборудовать навесы крючками для одежды, сделать на пляже больше «тени», определить места для курения, добавить кабинок для переодевания и биотуалетов. И, наконец, разобраться со старым общественным туалетом, который своим видом и запахом заметно портит «европейскую» картинку. Жители близлежащих улиц к этому перечню добавили несколько коммунальных проблем микрорайона.

Со своей стороны местные власти рассказали, что пожелания граждан будут учтены, и что развитие прибрежной зоны озера не прекращается. В дальнейшем из местного бюджета на это будут выделяться целевые средства. Людей попросили относиться к пляжной инфраструктуре, по возможности, бережно. И еще раз подчеркнули: посещение объекта -  бесплатное.

Напомним, что пляж поставлен на баланс коммунального предприятия «РЛП «Славянский курорт». В его штатное расписание добавили пока одного сотрудника. Хотя уже сейчас на пляже работают 2 спасателя. Учитывая, что на сегодняшний день трудовой коллектив предприятия составляет лишь несколько человек, кадров на полноценное содержание объекта может не хватить. Власти обещают, что когда рекреационный объект заработает на полную мощность, денег и людей ландшафтному парку добавят. Также рассматривается возможность привлечь к благоустройству предпринимателей, арендующих здесь торговые павильоны.

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Комментарии к статье «На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж»

Как и обещали славянцам власти города, 1 июля на озере Вейсовое состоялась торжественная сдача в эксплуатацию проекта «Рекреационная зона «У соленых озер», реализованного за средства ГФРР. Стоимость проекта составила порядка 17 млн грн.

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