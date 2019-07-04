На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж

|4 июля 2019
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Как и обещали славянцам власти города, 1 июля на озере Вейсовое состоялась торжественная сдача в эксплуатацию проекта «Рекреационная зона «У соленых озер», реализованного за средства ГФРР. Стоимость проекта составила порядка 17 млн грн.
Открытие пляжа проходило в формате праздника «День Нептуна». На него пришли не только отдыхающие, но и местные жители. Большая развлекательная программа включала песни и танцы в исполнении творческих коллективов, конкурсы, игры с аниматорами. В конкурсах участвовали даже чиновники славянского горисполкома.
Среди присутствующих провели небольшой блиц-опрос о том, что нравится, и чего на пляже не хватает. Большинство высказываний были благодарственными, ведь, в сравнении с прошлогодним ландшафтом, условия для отдыха, безусловно, улучшились в разы. Но звучали и пожелания – разместить под навесами лавочки, оборудовать навесы крючками для одежды, сделать на пляже больше «тени», определить места для курения, добавить кабинок для переодевания и биотуалетов. И, наконец, разобраться со старым общественным туалетом, который своим видом и запахом заметно портит «европейскую» картинку. Жители близлежащих улиц к этому перечню добавили несколько коммунальных проблем микрорайона.
Со своей стороны местные власти рассказали, что пожелания граждан будут учтены, и что развитие прибрежной зоны озера не прекращается. В дальнейшем из местного бюджета на это будут выделяться целевые средства. Людей попросили относиться к пляжной инфраструктуре, по возможности, бережно. И еще раз подчеркнули: посещение объекта - бесплатное.
Напомним, что пляж поставлен на баланс коммунального предприятия «РЛП «Славянский курорт». В его штатное расписание добавили пока одного сотрудника. Хотя уже сейчас на пляже работают 2 спасателя. Учитывая, что на сегодняшний день трудовой коллектив предприятия составляет лишь несколько человек, кадров на полноценное содержание объекта может не хватить. Власти обещают, что когда рекреационный объект заработает на полную мощность, денег и людей ландшафтному парку добавят. Также рассматривается возможность привлечь к благоустройству предпринимателей, арендующих здесь торговые павильоны.
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• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
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Комментарии к статье «На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж»
Как и обещали славянцам власти города, 1 июля на озере Вейсовое состоялась торжественная сдача в эксплуатацию проекта «Рекреационная зона «У соленых озер», реализованного за средства ГФРР. Стоимость проекта составила порядка 17 млн грн.