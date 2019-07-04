Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью

Окончание работ в парке «Шелковичном» вновь сдвинулось по времени. Теперь, вместо июня, подрядчики должны сдать объект в октябре текущего года.

Как выяснилось, задержка обусловлена тем, что в договоре появились новые, неучтенные ранее работы. При этом проект реконструкции парка уже проходил стадию изменений и экспертиз. И новый договор со старым подрядчиком - ЛД «Сервис» заключили в апреле.

Какие именно изменения добавились в проекте, понять не удалось. На сегодняшний день, как наблюдают горожане, в парке вновь снимают плитку на центральной аллее. Сейчас работы ведутся на периферии - плитку выкладывают на площадках, где позже разместятся аттракционы и объекты развлечений.

Власти Славянска комментируют ситуацию словами: «Не повезло с подрядчиком» и подчеркивают, что парк - это не городской, а областной проект. Ввязываться в судебные иски город не намерен, поскольку, как утверждает руководство, это лишь затянет работы на неопределенное время.

Как определить его сейчас - остается за гранью понимания.