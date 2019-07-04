|4 июля 2019
|Просмотров: 25
|
Несмотря на июльскую жару, жители мкр-на Машмет уже сейчас бьют тревогу. Люди не знают, кто будет отапливать их дома в грядущем отопительном сезоне. До этого многоэтажная жилая застройка микрорайона отапливалась котельной ЧАО «Бетонмаш». Однако в конце июня руководство предприятия провело встречу с жильцами ул. Новый Быт.
- Целью этой встречи было донести до нас сообщение, что в наступающем отопительном сезоне наши дома Бетонмаш отапливать уже не будет, - рассказывают жители многоэтажек микрорайона.
На ул. Новый Быт расположено пять пятиэтажных домов: №№ 17, 18, 19, 21, 30. Еще весной прошлого года городские власти приступили к разработке проекта модульной котельной для этого жилого массива. Однако дальше намерений дело не пошло. Теперь ситуация превращается из гипотетической в безотлагательную.
Как объясняет руководство города, первоначальный проект был рассчитан на 20 млн грн. Но поскольку область не помогла с финансированием, сейчас его сократили. В окончательном варианте он предполагает затраты в сумме 4,5 млн. На 1,3 млн закупят индивидуальные котлы для домов, остальное пойдет на их установку.
Местные власти уверяют, что прорабатывали разные варианты - вплоть до покупки у «Бетонмаша» котельной. В результате от этой идеи отказались.
По словам руководителей Славянска, до начала отопительного сезона проблема будет решена. При этом дополнительных расходов жители ул. Новый Быт не понесут.
4 июля 2019
• В Сергеевке ликвидировали школу
• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
• День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv
• На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
• Как выглядит сегодня бывшая городская свалка
• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
— 4 июля 2019 —
Окончание работ в парке «Шелковичном» вновь сдвинулось по времени. Теперь, вместо июня, подрядчики должны сдать объект в октябре текущего года.
— 4 июля 2019 —
Как и обещали славянцам власти города, 1 июля на озере Вейсовое состоялась торжественная сдача в эксплуатацию проекта «Рекреационная зона «У соленых озер», реализованного за средства ГФРР. Стоимость проекта составила порядка 17 млн грн.
— 27 июня 2019 —
В понедельник, 1 июля, в 9:00 на озере Вейсовом состоится открытие новой зоны отдыха. Непонятно, почему день и время выбраны так неудачно.
— 27 июня 2019 —
Жители Славянска стали жаловаться на необычную чрезвычайную ситуацию. В подъездах многоэтажных домов появились змеи. Определить их «породу» славянцы сходу не могут. Но точно уверены - это не безобидные ужи.
Приветствую, гость! Вход
4 июля 2019
• В Сергеевке ликвидировали школу
• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
• День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv
• На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
• Как выглядит сегодня бывшая городская свалка
• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
• Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»
• Луиш Каштру возглавил «Шахтер»
• Сборная Украины – чемпион мира по футболу среди молодежных команд
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления»
Несмотря на июльскую жару, жители мкр-на Машмет уже сейчас бьют тревогу. Люди не знают, кто будет отапливать их дома в грядущем отопительном сезоне. До этого многоэтажная жилая застройка микрорайона отапливалась котельной ЧАО «Бетонмаш». Однако в конце июня руководство предприятия провело встречу с жильцами ул. Новый Быт.