Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления

Несмотря на июльскую жару, жители мкр-на Машмет уже сейчас бьют тревогу. Люди не знают, кто будет отапливать их дома в грядущем отопительном сезоне. До этого многоэтажная жилая застройка микрорайона отапливалась котельной ЧАО «Бетонмаш». Однако в конце июня руководство предприятия провело встречу с жильцами ул. Новый Быт.

- Целью этой встречи было донести до нас сообщение, что в наступающем отопительном сезоне наши дома Бетонмаш отапливать уже не будет, - рассказывают жители многоэтажек микрорайона.

На ул. Новый Быт расположено пять пятиэтажных домов: №№ 17, 18, 19, 21, 30. Еще весной прошлого года городские власти приступили к разработке проекта модульной котельной для этого жилого массива. Однако дальше намерений дело не пошло. Теперь ситуация превращается из гипотетической в безотлагательную.

Как объясняет руководство города, первоначальный проект был рассчитан на 20 млн грн. Но поскольку область не помогла с финансированием, сейчас его сократили. В окончательном варианте он предполагает затраты в сумме 4,5 млн. На 1,3 млн закупят индивидуальные котлы для домов, остальное пойдет на их установку.

Местные власти уверяют, что прорабатывали разные варианты - вплоть до покупки у «Бетонмаша» котельной. В результате от этой идеи отказались.

По словам руководителей Славянска, до начала отопительного сезона проблема будет решена. При этом дополнительных расходов жители ул. Новый Быт не понесут.