Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками

Петиция содержит просьбу выполнить капитальный ремонт сразу двух улиц – Изюмской и Целинной. Удовлетворить запрос в полном объеме, как оказалось, город в ближайшее время не сможет, ибо все свободные средства бюджета идут на обеспечение водоснабжения Славянска. По словам начальника УЖКХ Владимира Башкаева, на капитальный ремонт может рассчитывать только улица Изюмская (на фото). Для его выполнения сейчас готовится проектно-сметная документация. Причем в проекте будет предусмотрено не только восстановление дорожного покрытия, но и оборудование дороги ливнеприемниками, что должно исключить возможность затопления частных дворов.

На улице Целинной планируется ограничиться текущим ремонтом, и то не в этом году, а в 2020-м. Аналогичная перспектива ожидает и другие улицы, капитальный ремонт которых горожане через платформу электронных петиций просят повести в ближайшее время. В частности, это касается улицы Аэродромной и Данилы Галицкого. Отметим, что на ближайшую сессию горсовета выносится только петиция по ул. Д. Галицкого, с формулировкой «включить в перечень дорог, подлежащих текущему ремонту в 2020 году». Гарантий, что деньги на это найдутся, никто при этом дать не может.