Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу

По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, ему поручено составить текст обращения от имени городского совета по поводу ситуации, в которой оказался Славянский аграрный колледж. Такому решению предшествовал визит представителей колледжа на заседание депутатской комиссии.

По словам Юрия Подлесного, в разгоревшемся конфликте городское руководство увидело три проблемных пункта. Первый из них - нарушение кодекса о труде в отношении директора колледжа Татьяны Плаховой со стороны ректората Луганского национального аграрного университета. Второй касается сохранения учебного заведения, как такового. Ведь нынешнее раскачивание ситуации грозит срывом вступительной кампании. А это в дальнейшем ставит под вопрос существование колледжа. Третий пункт – отданная в аренду земля, вокруг которой разгорелся отдельный конфликт.

Как сообщил Юрий Подлесный, телефонную связь с Министерством науки и образования Украины он поддерживает через одного из замминистров. О сложившейся в Славянске ситуации в МОН осведомлены. Но для того, чтобы предпринимать какие-либо действия, чиновникам министерства необходима привязка к конкретному запросу. Именно эту функцию, по идее, должно выполнить готовящееся горсоветом обращение. Проголосовать за него депутаты смогут уже 12 июля, в ходе очередного пленарного заседания.

P. S. На днях суд признал незаконными два выговора, наложенные в текущем году руководством Луганского университета на директора Славянского аграрного колледжа Татьяну Плахову. Отстраненного ими же от работы главного бухгалтера колледжа также восстановили в должности.