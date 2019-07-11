|11 июля 2019
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По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, ему поручено составить текст обращения от имени городского совета по поводу ситуации, в которой оказался Славянский аграрный колледж. Такому решению предшествовал визит представителей колледжа на заседание депутатской комиссии.
По словам Юрия Подлесного, в разгоревшемся конфликте городское руководство увидело три проблемных пункта. Первый из них - нарушение кодекса о труде в отношении директора колледжа Татьяны Плаховой со стороны ректората Луганского национального аграрного университета. Второй касается сохранения учебного заведения, как такового. Ведь нынешнее раскачивание ситуации грозит срывом вступительной кампании. А это в дальнейшем ставит под вопрос существование колледжа. Третий пункт – отданная в аренду земля, вокруг которой разгорелся отдельный конфликт.
Как сообщил Юрий Подлесный, телефонную связь с Министерством науки и образования Украины он поддерживает через одного из замминистров. О сложившейся в Славянске ситуации в МОН осведомлены. Но для того, чтобы предпринимать какие-либо действия, чиновникам министерства необходима привязка к конкретному запросу. Именно эту функцию, по идее, должно выполнить готовящееся горсоветом обращение. Проголосовать за него депутаты смогут уже 12 июля, в ходе очередного пленарного заседания.
P. S. На днях суд признал незаконными два выговора, наложенные в текущем году руководством Луганского университета на директора Славянского аграрного колледжа Татьяну Плахову. Отстраненного ими же от работы главного бухгалтера колледжа также восстановили в должности.
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• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
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6 июля 2019
• Яна Киптенко стала серебряным призером «Ночного полумарафона»
• Награды славянских «вольников» на турнире в Киеве и достижения украинцев в Кракове
• Волевая победа ФК «Славянск» и Кубок «Сапфира»
• Сборная Украины стала бронзовым призером командного зачета Европейских игр
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
• В Сидорово ликвидировали школу
• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
• День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv
• На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
• Как выглядит сегодня бывшая городская свалка
• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
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Комментарии к статье «Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу»
По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, ему поручено составить текст обращения от имени городского совета по поводу ситуации, в которой оказался Славянский аграрный колледж. Такому решению предшествовал визит представителей колледжа на заседание депутатской комиссии.