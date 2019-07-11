Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала

Детский сад №26, расположенный на ул. Ярослава Мудрого, 45, откроется 1 сентября. Такие планы озвучило руководство города во время рабочей поездки на объект.

Напомним, что изначально датой открытия дошкольного заведения называли 1 июля. Однако потом, по словам славянских чиновников, в проект были внесены изменения, что вызвало задержку. Так, возле центральной аллеи появился тротуар. Кроме того, забор вокруг садика будет заменен на сплошной кирпичный.

Первоначальная стоимость проекта составляла 4,5 млн грн, выделенных из местного бюджета. Изменения в проекте потребуют дополнительного финансирования в 1 млн. Сейчас проект нового забора проходит экспертную оценку. По ее окончанию подрядчики приступят к его установке.

На момент инспекторской поездки в садике шли работы по оборудованию детских площадок. Также, по словам заведующей дошкольного учреждения Оксаны Зарицкой, потребуется устранить некоторые внутренние недоработки.

Несмотря на это, прием детей в дошкольное учреждение стартует с 15 июля. Записать малыша можно либо либо в гороо, либо непосредственно в самом детском саду. Здесь же ведется прием персонала.

Как рассказала Оксана Зарицкая, количество сотрудников будет зависеть от набора детей. Пока планируется открыть 4 группы: 2 ясельные и 2 дошкольные. Если потребуется, их количество увеличат. Всего проектная мощность детского комбината рассчитана на 10 групп.