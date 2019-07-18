В Славянском аграрном колледже - новая и.о. директора

Напомним, что директор колледжа Татьяна Плахова была уволена в начале июня нынешнего года. Тогда студенты и сотрудники перекрыли автодорогу на ул. Светлодарской, чтобы привлечь внимание власти, правоохранителей и общественности к ситуации, которая сложилась в учебном заведении.

На данный момент Татьяна Плахова пытается восстановиться на рабочем месте через суд. Заседание по делу назначено на 18 июля.

После отстранения Плаховой и.о. директора луганчане назначили Алексея Прокопенко. На протяжении года он преподавал в колледже философию на почасовой основе. 15 июля, как рассказал проректор ЛНАУ Иван Любимов, Прокопенко написал заявление по собственному желанию.

Как оказалось, перипетии с увольнение и назначением руководителей пагубно сказались на судьбе некоторых студентов. По словам главного бухгалтера колледжа Оксаны Андриенко (так же отстраненной от работы), четверо студентов, сдавших ВНО, не смогли получить аттестаты о среднем образовании. Документы с подписью Плаховой были аннулированы новым и.о. директора. Аттестаты за его подписью должны прийти 19 июля. Но они вновь окажутся недействительными. Следовательно, поступить в вузы в нынешнем году ребята уже не смогут. Ведь прием документов заканчивается 22 числа.

Кроме того, из-за общей ситуации в учебном заведении студенты, в том числе, сироты, не получили стипендию за июнь. Сотрудники отправились в отпуск без отпускных.

Новая и.о. директора заверила, что займется решением этих вопросов. О себе она рассказала, что закончила Донецкий национальный университет. Имеет 20 лет педагогического и 12 руководящего стажа. Преподавала математику. Техникумом Ирина Егорова ранее не руководила. Работала в школах Донецка и Бахмута.