Топ славянских проблем

И жители отдаленных микрорайонов, и те, кто живет в центре города, главными проблемами Славянска считают водоснабжение, состояние дорог, освещение улиц и общественный транспорт. Такой вывод сделали местные чиновники после общения с народом.

Как выяснилось, и от городских, и от центральных властей люди, в первую очередь, ждут решения насущных вопросов, которые не касаются большой политики. Печально, но многие славянцы готовы голосовать за кандидата в народные депутаты, который заменит лампочку на столбе или завезет щебень для мостовой. О том, что дело народных избранников - создавать и принимать законы, которые повлияют на развитие экономики, многие горожане даже не догадываются.