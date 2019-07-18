Топ славянских проблем

|18 июля 2019
|Просмотров: 63
|
И жители отдаленных микрорайонов, и те, кто живет в центре города, главными проблемами Славянска считают водоснабжение, состояние дорог, освещение улиц и общественный транспорт. Такой вывод сделали местные чиновники после общения с народом.
Как выяснилось, и от городских, и от центральных властей люди, в первую очередь, ждут решения насущных вопросов, которые не касаются большой политики. Печально, но многие славянцы готовы голосовать за кандидата в народные депутаты, который заменит лампочку на столбе или завезет щебень для мостовой. О том, что дело народных избранников - создавать и принимать законы, которые повлияют на развитие экономики, многие горожане даже не догадываются.
18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
• Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя
• Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет
• В Славянском аграрном колледже - новая и.о. директора
• Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»
• Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер
• Историческая победа Украины в синхронном плавании
• Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона
• ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга
• Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе
17 июля 2019
• Детская ортопедическая обувь: особенности
16 июля 2019
• Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной
12 июля 2019
• Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала
• Де Йонг на «Ноу Камп», 126 мл. евро за Фелиша, возвращение Буффона в Турин
• Бразилия завоевала трофей Кубка Америки по футболу
• Опыт США, миллион фанатов, 146 голов в 52 матчах
11 июля 2019
• Как правильно приступить к ремонту
• Кто в Славянске недоплачивает земельный налог
• Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала
• Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри
• На Привокзальной площади появится новая зеленая зона
• На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн
• В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию
• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
• Военторг Панцерь в Киеве предлагает большой ассортимент продукции
— 18 июля 2019 —
На стерилизацию бездомных животных в текущем году город дважды выделял по 100 тыс. грн. Эта информация прозвучала на пресс-конференции городского головы 16 июля.
— 18 июля 2019 —
Жильцы 9-этажного дома в пер. Виноградном, 3 не довольны своей управляющей компанией. По их мнению, «Цидило и К» не справляется со своими обязанностями. Городские власти предлагают на примере 8-подъездной многоэтажки создать прецедент по смене управителя.
— 18 июля 2019 —
В нынешнем году в Славянске идет кампания по ограждению заведений образования.
— 18 июля 2019 —
Славянский аграрный колледж продолжает лихорадить. 16 июля руководство Луганского национального аграрного университета назначило нового и. о. директора структурной единицы. Им стала Ирина Егорова.
Приветствую, гость! Вход
18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
• Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя
• Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет
• В Славянском аграрном колледже - новая и.о. директора
• Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»
• Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер
• Историческая победа Украины в синхронном плавании
• Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона
• ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга
• Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе
17 июля 2019
• Детская ортопедическая обувь: особенности
16 июля 2019
• Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной
12 июля 2019
• Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала
• Де Йонг на «Ноу Камп», 126 мл. евро за Фелиша, возвращение Буффона в Турин
• Бразилия завоевала трофей Кубка Америки по футболу
• Опыт США, миллион фанатов, 146 голов в 52 матчах
11 июля 2019
• Как правильно приступить к ремонту
• Кто в Славянске недоплачивает земельный налог
• Детский сад «Буратино» начинает прием детей и персонала
• Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри
• На Привокзальной площади появится новая зеленая зона
• На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн
• В Славянске придется формировать новую окружную избирательную комиссию
• Власти Славянска готовят обращение в Минобразования по аграрному колледжу
• Инициатива снизу: улицу Изюмскую собираются оборудовать ливнеприемниками
• Троллейбусы для Славянска хотят приобрести в лизинг
• Военторг Панцерь в Киеве предлагает большой ассортимент продукции
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Топ славянских проблем»
И жители отдаленных микрорайонов, и те, кто живет в центре города, главными проблемами Славянска считают водоснабжение, состояние дорог, освещение улиц и общественный транспорт. Такой вывод сделали местные чиновники после общения с народом.