Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя

Жильцы 9-этажного дома в пер. Виноградном, 3 не довольны своей управляющей компанией. По их мнению, «Цидило и К» не справляется со своими обязанностями. Городские власти предлагают на примере 8-подъездной многоэтажки создать прецедент по смене управителя.

От жильцов требуется подписать заявление о намерении. Дальше, обещают местные власти, за дело возьмутся волонтеры, в том числе - юристы. Позже отработанным алгоритмом смогут воспользоваться жители любого многоэтажного дома.

Такой подход, считает славянское руководство, заставит управляющие компании более ответственно подходить к своим обязанностям. Они не на словах, а на деле поймут, что могут потерять дома. Ведь сейчас люди получили право делать выбор.