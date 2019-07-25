В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку

Открытие обновленного спортивного объекта состоялось 18 июля. Его реконструкция обошлась городу в 750 тыс. грн. Такая же сумма поступила, в рамках программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины», из государственного бюджета.

По информации начальника отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александра Мищенко, футбольная площадка при ООШ-17 среди подобных объектов считается старожилом, ведь построили ее еще в 2006 году. За минувшие 13 лет конструктивные элементы износились, а само поле утратило четкий горизонтальный уровень. Доступность площадки для всех желающих отразилась и на состоянии покрытия. Особенно если учесть, что часть посетителей пользовалась объектом не для тренировок, а для «приятного» времяпровождения. Немало вреда, впрочем, нанесли и атмосферные явления.

Что касается проведенных здесь работ, то они коснулись практически всех инфраструктурных компонентов: замене подверглась ограждающая конструкция, вокруг которой строители обустроили ливневый отбойник, которого ранее не было. Для выравнивания поверхности игрового поля было завезено около 100 тонн граншлака, поверх которого уложили новое искусственное покрытия.

На открытии Вадим Лях объявил, что сейчас в Славянске готовится проектно-сметная документация для строительства футбольных площадок с искусственным покрытием в 9-й и 12-й общеобразовательных школах. Кроме того, в стадии разработки пребывает проект на строительство мультифункционального спортивного комплекса при ООШ-10. Реализацию перечисленных выше проектов город также планирует осуществить на условиях софинансирования, правда по каким конкретно программам это будет делаться, пока неизвестно.

Возвращаясь к открытию реконструированной площадки в ООШ № 17, отметим, что после официальной части на ней стартовал городской турнир среди детских команд. Первое место в соревнованиях завоевали юные футболисты из команды ДЮСШ «Славхлеб». Второе место досталось спортсменам из ФК «ТОР», третью позицию чемпионского рейтинга заняли воспитанники футбольного клуба «Славянск».