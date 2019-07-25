Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?

Во время пресс-конференции мэру озвучили жалобу одного из жителей Славянска, который, будучи инвалидом-колясочником, столкнулся с невозможностью попасть на второй этаж двух городских больниц – № 2 (на Машмете) и № 1 (ул. Банковская).

Как выяснилось, о проблеме отсутствия в медучреждениях лифтов Вадиму Ляху известно. По его словам, решается она буквальным образом вручную, при помощи санитаров. Созвонившись с руководством горздрава мэр выяснил, что в штате 1-й горбольницы точно есть два санитара. На Машмете к маломобильным пациентам, по его информации, врачи спускаются сами.