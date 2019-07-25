|25 июля 2019
|Просмотров: 60
|
Во время пресс-конференции мэру озвучили жалобу одного из жителей Славянска, который, будучи инвалидом-колясочником, столкнулся с невозможностью попасть на второй этаж двух городских больниц – № 2 (на Машмете) и № 1 (ул. Банковская).
Как выяснилось, о проблеме отсутствия в медучреждениях лифтов Вадиму Ляху известно. По его словам, решается она буквальным образом вручную, при помощи санитаров. Созвонившись с руководством горздрава мэр выяснил, что в штате 1-й горбольницы точно есть два санитара. На Машмете к маломобильным пациентам, по его информации, врачи спускаются сами.
25 июля 2019
• Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом
• В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий
• Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске
• Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска
• Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме
• И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?
• Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?
• В Славянске создан молодежный совет
• В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку
• Секреты профессии современного вожатого
• В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
• Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг
• В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди
• Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР
18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
• Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя
• Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет
• В Славянском аграрном колледже - новая и.о. директора
• Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»
• Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер
• Историческая победа Украины в синхронном плавании
• Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона
• ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга
• Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе
17 июля 2019
• Детская ортопедическая обувь: особенности
16 июля 2019
• Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной
12 июля 2019
— 25 июля 2019 —
Такую возможность, правда, получили не все клиенты, а лишь определенная категория жителей Славянска. Детали новшества журналисты "ТВ плюс" узнали у начальника городского центра предоставления административных услуг Анна Головаченко.
— 25 июля 2019 —
По мнению городского головы Славянска Вадима Ляха, высказанному им на состоявшейся 24 июля пресс-конференции, ход предвыборной кампании никак не отразился на жизнеобеспечении города и реализации программы социального и экономического развития.
— 25 июля 2019 —
В первых числах июля по дороге на Славкурорт появился «новый» объект дорожной инфраструктуры – велосипедная дорожка (на фото). В связи с этим у жителей города возник вопрос – а где же тогда тротуар?
— 25 июля 2019 —
Открытие обновленного спортивного объекта состоялось 18 июля. Его реконструкция обошлась городу в 750 тыс. грн. Такая же сумма поступила, в рамках программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины», из государственного бюджета.
Приветствую, гость! Вход
25 июля 2019
• Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом
• В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий
• Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске
• Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска
• Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме
• И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?
• Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?
• В Славянске создан молодежный совет
• В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку
• Секреты профессии современного вожатого
• В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
• Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг
• В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди
• Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР
18 июля 2019
• Что ждет медицину Славянска в 2020 году
• На бездомных животных потратили 300 тысяч
• Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя
• Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет
• В Славянском аграрном колледже - новая и.о. директора
• Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»
• Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер
• Историческая победа Украины в синхронном плавании
• Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона
• ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга
• Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе
17 июля 2019
• Детская ортопедическая обувь: особенности
16 июля 2019
• Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной
12 июля 2019
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?»
Во время пресс-конференции мэру озвучили жалобу одного из жителей Славянска, который, будучи инвалидом-колясочником, столкнулся с невозможностью попасть на второй этаж двух городских больниц – № 2 (на Машмете) и № 1 (ул. Банковская).