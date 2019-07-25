|25 июля 2019
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В первых числах июля по дороге на Славкурорт появился «новый» объект дорожной инфраструктуры – велосипедная дорожка (на фото). В связи с этим у жителей города возник вопрос – а где же тогда тротуар?
Ответить на него работники местных СМИ попросили Вадима Ляха. При этом журналисты сослались на комментарий представителей патрульной полиции, заявивших, что разметка велодорожки нанесена не по правилам безопасности дорожного движения.
Позитивный, в принципе, прецедент запутывает тот факт, что знак велосипедного движения нанесен по единственной на том участке улицы Сользаводская пешеходной зоне, альтернативного тротуара для пешеходов там нет. В итоге получилось сатирическое «2 в 1», то есть полупешеходная-полувелосипедная дорожка. Разобраться в ситуации и выяснить почему нанесение разметки не согласовывалось с патрульной полицией Вадим Лях поручил своему заместителю по ЖКХ Андрею Секлецову.
Развивая тему нанесения дорожной разметки, мэр сообщил, что запросы на выполнение подобных работ по конкретным локациям лично к нему и в управление ЖКХ поступают, но своего предприятия для этого у города нет, поэтому приходится нанимать подрядчиков из Краматорска. По его словам, сделать это Славянск сможет в сентябре-октябре.
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Комментарии к статье «И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?»
В первых числах июля по дороге на Славкурорт появился «новый» объект дорожной инфраструктуры – велосипедная дорожка (на фото). В связи с этим у жителей города возник вопрос – а где же тогда тротуар?