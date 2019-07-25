 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Славянск - это Украина

И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?

Павел Коротенко
25 июля 2019 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В первых числах июля по дороге на Славкурорт появился «новый» объект дорожной инфраструктуры – велосипедная дорожка (на фото). В связи с этим у жителей города возник вопрос – а где же тогда тротуар?

Ответить на него работники местных СМИ попросили Вадима Ляха. При этом журналисты сослались на комментарий представителей патрульной полиции, заявивших, что разметка велодорожки нанесена не по правилам безопасности дорожного движения. 

Позитивный, в принципе, прецедент запутывает тот факт, что знак велосипедного движения нанесен по единственной на том участке улицы Сользаводская пешеходной зоне, альтернативного тротуара для пешеходов там нет. В итоге получилось сатирическое «2 в 1», то есть полупешеходная-полувелосипедная дорожка. Разобраться в ситуации и выяснить почему нанесение разметки не согласовывалось с патрульной полицией Вадим Лях поручил своему заместителю по ЖКХ Андрею Секлецову.

Развивая тему нанесения дорожной разметки, мэр сообщил, что запросы на выполнение подобных работ по конкретным локациям лично к нему и в управление ЖКХ поступают, но своего предприятия для этого у города нет, поэтому приходится нанимать подрядчиков из Краматорска. По его словам, сделать это Славянск сможет в сентябре-октябре.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 июля 2019

Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом

В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий

Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске

Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска

Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме

И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?

Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?

В Славянске создан молодежный совет

В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку

Секреты профессии современного вожатого

В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту

Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг

Минус один наркопритон

В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди

Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР

18 июля 2019

Что ждет медицину Славянска в 2020 году

На бездомных животных потратили 300 тысяч

Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя

Топ славянских проблем

Школам - ограды

Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет

В Славянском аграрном колледже - новая и.о. директора

Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»

Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер

Историческая победа Украины в синхронном плавании

Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона

ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга

Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе

17 июля 2019

Детская ортопедическая обувь: особенности

16 июля 2019

Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной

12 июля 2019

Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала

Также в разделе

Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом

— 25 июля 2019 —

Такую возможность, правда, получили не все клиенты, а лишь определенная категория жителей Славянска. Детали новшества журналисты "ТВ плюс" узнали у начальника городского центра предоставления административных услуг Анна Головаченко.

Читать далее ⇒

Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме

— 25 июля 2019 —

По мнению городского головы Славянска Вадима Ляха, высказанному им на состоявшейся 24 июля пресс-конференции, ход предвыборной кампании никак не отразился на жизнеобеспечении города и реализации программы социального и экономического развития.

Читать далее ⇒

Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?

— 25 июля 2019 —

Во время пресс-конференции мэру озвучили жалобу одного из жителей Славянска, который, будучи инвалидом-колясочником, столкнулся с невозможностью попасть на второй этаж двух городских больниц – № 2 (на Машмете) и № 1 (ул. Банковская).

Читать далее ⇒

В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку

— 25 июля 2019 —

Открытие обновленного спортивного объекта состоялось 18 июля. Его реконструкция обошлась городу в 750 тыс. грн. Такая же сумма поступила, в рамках программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины», из государственного бюджета.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?»

В первых числах июля по дороге на Славкурорт появился «новый» объект дорожной инфраструктуры – велосипедная дорожка (на фото). В связи с этим у жителей города возник вопрос – а где же тогда тротуар?

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий

Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске

Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Минус один наркопритон

В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет

Кто в Славянске недоплачивает земельный налог

На благоустройство Славянска из городского бюджета собираются потратить 104,5 млн грн

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»

Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер

Историческая победа Украины в синхронном плавании

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 июля 2019

Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом

В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий

Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске

Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска

Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме

И все-таки какая: пешеходная или велосипедная?

Пандус есть, лифта нет. Где искать санитаров?

В Славянске создан молодежный совет

В 17-й школе реконструировали мини-фубольную площадку

Секреты профессии современного вожатого

В Славянске прошли областные соревнования по пожарно-прикладному спорту

Новый начальник Славянского отдела полиции провел первый брифинг

Минус один наркопритон

В Славянском районе на пожарах продолжают гибнуть люди

Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР

18 июля 2019

Что ждет медицину Славянска в 2020 году

На бездомных животных потратили 300 тысяч

Дом в пер. Виноградном, 3 будет менять управителя

Топ славянских проблем

Школам - ограды

Все-таки по четыре: проезд в электротранспорте Славянска не подешевеет

В Славянском аграрном колледже - новая и.о. директора

Малиновский – в «Аталанте», Гризманн – в «Барселоне»

Лучший матч Халеп, пятисетовый триллер Джокович-Федерер

Историческая победа Украины в синхронном плавании

Яны Киптенко выиграла «бронзу» Петропавловского полумарафона

ФК «Славянск» разгромил «Спарту» на финише первого круга

Лолита Волошина – бронзовый призер чемпионата Украины по вольной борьбе

17 июля 2019

Детская ортопедическая обувь: особенности

16 июля 2019

Недорого, но качественно: ищем мебель для ванной

12 июля 2019

Элина Свитолина с национальным рекордом, но без финала

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top