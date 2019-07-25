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Фотофакт

Славянск - это Украина

Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме

Павел Коротенко
25 июля 2019 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Новая зеленая зона недавно появилась возле кинотеатра «Сапфир».

По мнению городского головы Славянска Вадима Ляха, высказанному им на состоявшейся 24 июля пресс-конференции, ход предвыборной кампании никак не отразился на жизнеобеспечении города и реализации программы социального и экономического развития.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетными остались три направления – водоснабжение, ремонт дорог и наружное освещение. В контексте темы мэр также пояснил почему городские проекты по благоустройству сфокусированы вокруг центральной части города. Оказалось, что это связано с тем, что центральная часть города, из-за концентрации здесь административных учреждений и объектов сферы услуг, является самой посещаемой и, следовательно, показательной. 

Напомним, что закончить благоустройство центра и начать работы в периферийных работах Вадим Лях обещал еще в 2018-м году. Судя по сегодняшним достижениям, до конца своей каденции выполнить обещанное он может не успеть.

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Комментарии к статье «Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме»

По мнению городского головы Славянска Вадима Ляха, высказанному им на состоявшейся 24 июля пресс-конференции, ход предвыборной кампании никак не отразился на жизнеобеспечении города и реализации программы социального и экономического развития.

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