Выборная кутерьма закончилась, работаем в обычном режиме

По мнению городского головы Славянска Вадима Ляха, высказанному им на состоявшейся 24 июля пресс-конференции, ход предвыборной кампании никак не отразился на жизнеобеспечении города и реализации программы социального и экономического развития.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетными остались три направления – водоснабжение, ремонт дорог и наружное освещение. В контексте темы мэр также пояснил почему городские проекты по благоустройству сфокусированы вокруг центральной части города. Оказалось, что это связано с тем, что центральная часть города, из-за концентрации здесь административных учреждений и объектов сферы услуг, является самой посещаемой и, следовательно, показательной.

Напомним, что закончить благоустройство центра и начать работы в периферийных работах Вадим Лях обещал еще в 2018-м году. Судя по сегодняшним достижениям, до конца своей каденции выполнить обещанное он может не успеть.