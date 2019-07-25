Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом

Как рассказала чиновник, в середине минувшей недели ЦПАУ наконец получил "мобильный кейс", представляющий собой комплект оборудования, необходимого для оказания административной услуги с выездом на дом. В набор, полученный в рамках программы ПРООН, входят ноутбук, принтер, сканер, считывающее устройство для ID-карточек и 3G-модем, позволяющий подключится к сети интеренет. Таким образом специалисты центра теперь могут оказыват на выезде почти все виды административных услуг. Исключение из перечня составляют лишь услуги миграционной службы. На сегодняшний день, напомним, ЦПАУ Славянска готов предоставить жителям города и приезжим гражданам 200 видов админуслуг.

Заказать обслуживание на дом могут не все, а только люди, для которых посещение стационарного офиса по каким-либо причинам проблематично. В основном такой формат работы расчитан на людей прелонно возраста (80+), а также инвалидов 1, 2 группы и другие пациенты врачей, которые по медицинским показаниям и состоянию здоровья не могут перемещаться на дальгие расстояния.

По словам Анны Головченко, мобильная группа, если поступит такая заявка, может обслужить клиента даже в больнице.

Заказ на выезд мобильной группы может выполнить не сам клиент, а его родственник или просто сосед. Для этого нужно прийти в ЦПАУ и написать соответствующее заявление, в котором указывается вид заказываемой услуги. К заявлению обядательно нужно приложить ксерокопию паспорта потенциального клиента и документ, подтверждающий необходимость заказа услуги на дом. Это может быть выписка из больницы или заключение врача о том, что человек не может свободно перемещаться. Если заказываемая услуга платная - нужно будет также предварительно осуществить платеж и предоставить соответствующую квитанцию.

Пока у центра нет своего транпорта, для работы "мобильного офиса" используеься атомобиль УСЗН. По этому поводу с управлением соцзащиты достигнута внутренняя договоренность. Обращаем внимание, что приезд специалистов домой не требует дополнительной оплаты. Как уверяет Анна Головченко, новый формат обслуживания очень удобен для маломобильных групп населения, поэтому начальник ЦПАУ приглашает славянцев активней пользоваться появившейся возможностью.