В Славянске появятся филиалы школы искусств

Для реализации такого проекта в штате учреждения введены 5 дополнительных ставок. В каких именно школах эти преподаватели будут работать, городская власть еще не решила.

Другие новости из сферы образования озвучил начальник Славянского гороо Игорь Рублевский. Прежде всего, он рассказал о закупке мебели в рамках программы «Новая украинская школа». На эти цели, по его информации, потрачено 960 тыс. грн государственной субвенции, за которые город приобрел 580 комплектов антискалиозной мебели для 2-х классов. Еще 555 одноместных парт для второклашек, в рамках софинасирования, закуплены за средства местного бюджета (870 тыс. грн).

Кроме того, начальник гороо заверил, что 26-й детсад с сентября все же начнет работать, в связи с чем он обратился к проживающим неподалеку от объекта семьям записывать детей именно в это учреждение. Свободные места еще имеются.