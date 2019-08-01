Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят

По словам городского головы Вадима Ляха, тендер на определение подрядной организации будет проведен уже в этом году. Часть денег на реализацию проекта, а именно 2,2 млн грн, должны поступить в ближайшее время.

Как рассказал городской голова, для того, чтобы выйти на сегодняшний уровень сотрудничества с Европейским инвестиционным банком по злополучному 5-му маршруту, городу пришлось полностью переделать старый проект. В процессе этого сумма увеличилась с 12 до 72 млн грн. За эти деньги городская власть хочет закупить 5 новых троллейбусов, 20 остановочных пунктов и восстановить линию до выезда на трассу Киев-Должанский.

Готов ЕИБ профинансировать и другой масштабный проект – реконструкцию терапевтического отделения горбольницы № 1. Тендер по нему также будет объявлен в 2019-м. Общая стоимость работ составляет 21,4 млн грн. В этом году должны поступить первые 700 тыс. грн. Срок окончания реконструкции объекта Вадим Лях намечает на начало 2020-го.

В рамках данной темы также прозвучала информация о том, что Государственный фонд регионального развития уже объявил тендера на ремонт зданий родильного дома и детского сада № 25. Ждем результатов.