Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов

|1 августа 2019
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Не взирая на произошедшее накануне переформатирование городского депутатского корпуса и блуждавшие слухи о возможном смещении с должности секретаря, 67 сессия Славянского горсовета проходило спокойно. Пленарное заседание состоялось 25 июля в большом зале здания исполкома.
Заседание началось с того, что городской голова Славянска Вадим Лях официально объявил о создании в горсовете новой депутатской группы «Оппозиционная платформа – за жизнь», о чем «ТВ плюс» писала в предыдущем номере.
Председатель созданного большинства Павел Придворов на сессии не присутствовал, что, вне помешало его коллегам согласовать разрешение на выкуп им земельного участка. Впрочем, из-за конфликта интересов, голосовать по данному пункту депутат все равно не смог бы.
К «формальным» вопросам сессии можно также отнести решение направить министру науки и образования Украины обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с аграрным колледжем. Как объяснил готовивший текст заместитель мэра Юрий Подлесный, обращение разбито на три блока: соблюдение трудовых прав работников учреждения, обеспечение его нормального функционирования и коллизия с арендой земельного участка. За такой документ все 27 пришедших на сессию депутатов проголосовали единогласно.
В этой сфере сессия утвердила 3-хлетнюю программу финансовой поддержки СТРу, общей стоимостью 28 млн. грн; программу благоустройства на 2019-2021 годы; согласовала перераспределение 199 тыс. грн. на строительство тротуара по ул. Комяхова. Также депутаты внесли изменения в программу развития дорожного движения и его безопасности. Перед голосованием депутаты снова затронули тему организации пешеходного перехода на остановке «САТУ», о чем долгое время просят горожане.
Из комментария городского головы Вадима Ляха стало ясно, что при нынешней схеме организации дорожного движения сделать это невозможно – не согласует патрульная полиция. Изменение же схемы пешеходного и транспортного трафика потребует значительной перестройки инфраструктуры. В конце концов, тему депутатский корпус решил не форсировать.
Новшеством прошедшей сессии стало количество рассмотренных на ней электронных петиций. Таких пунктов в повестке дня было аж пять. 4 из них – о ремонте дорожного покрытия на ул. Д. Галицкого, о благоустройстве микрорайона «Железнодорожный – 1», о строительстве детской площадке на ул. Вокзальная и о возобновлении обязательной дезинсекции зеленых насаждений – депутаты поддержали. Петицию о переносе сроков установки детской площадки на ул. Торская – нет.
Некоторых разъяснений депутаты попросили по поводу изменений в проекте решения по разработке детального плана территории в пределах улиц Почтовая, Банковская, Шнурковская и Т. Шевченко. Как объяснил главный архитектор Славянска Сергей Руденко границы разрабатываемого участка расширены согласно актуальных градостроительных норм, требующих разрабатывать детальные планы минимум для целого квартала.
Бюрократический казус возник в связи принятие новой редакции городских правил торговли. Недоумение депутатов вызвало то, что документ использует сразу два языка: часть положений изложена на русском, часть – на украинском. Такой «винегрет» как выяснилось, получился из-за того, что его прежняя редакция принималась на русском, до вступления в силу норм об использовании государственного языка.
Подивившись суррогату, депутаты решили оставить в действии прежние правила торговли и запустить процедуру принятия нового регуляторного акта, отвечающего всем требованиям языковой политики.
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• Мораес – лучший бомбардир, Пятов – лучший вратарь
• Результативные три минуты «Динамо» и паритет в споре грандов
• Выбор стильных мужчин: мужской клатч
30 июля 2019
• «Челси» и 1xBet подписали договор о партнерстве
• Какое платье выбрать на лето
• «Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
27 июля 2019
• Проектирование и сервисное обслуживание канализации – задача профессионалов
25 июля 2019
• Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»
• Ольга Харлан – шестикратная чемпионка мира!
• Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл
• Четыре «золота» и 4-е место в командном зачете сборной Украины
• Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом
• В украинский парламент ІХ созыва проходят 5 партий
• Чем запомнилась предвыборная кампания в Славянске
• Не вышло с парламентскими, попробуем на местных. Вадим Лях снова будет баллотироваться в мэры Славянска
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Комментарии к статье «Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов»
Не взирая на произошедшее накануне переформатирование городского депутатского корпуса и блуждавшие слухи о возможном смещении с должности секретаря, 67 сессия Славянского горсовета проходило спокойно. Пленарное заседание состоялось 25 июля в большом зале здания исполкома.