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Фотофакт

Славянск - это Украина

Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов

Павел Коротенко
1 августа 2019 Просмотров: 8 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Не взирая на произошедшее накануне переформатирование городского депутатского корпуса и блуждавшие слухи о возможном смещении с должности секретаря, 67 сессия Славянского горсовета проходило спокойно. Пленарное заседание состоялось 25 июля в большом зале здания исполкома.

Необходимые формальности

Заседание началось с того, что городской голова Славянска Вадим Лях официально объявил о создании в горсовете новой депутатской группы «Оппозиционная платформа – за жизнь», о чем «ТВ плюс» писала в предыдущем номере. 

Председатель созданного большинства Павел Придворов на сессии не присутствовал, что, вне помешало его коллегам согласовать разрешение на выкуп  им земельного участка. Впрочем, из-за конфликта интересов, голосовать по данному пункту депутат все равно не смог бы.

К «формальным» вопросам сессии можно также отнести решение направить министру науки и образования Украины обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с аграрным колледжем. Как объяснил готовивший текст заместитель мэра Юрий Подлесный, обращение разбито на три блока: соблюдение трудовых прав работников учреждения, обеспечение его нормального функционирования и коллизия с арендой земельного участка. За такой документ все 27 пришедших на сессию депутатов проголосовали единогласно.

Жизнеобеспечение города

В этой сфере сессия утвердила 3-хлетнюю программу финансовой поддержки СТРу, общей стоимостью 28 млн. грн; программу благоустройства на 2019-2021 годы; согласовала перераспределение 199 тыс. грн. на строительство тротуара по ул. Комяхова. Также депутаты внесли изменения в программу развития дорожного движения и его безопасности. Перед голосованием депутаты снова затронули тему организации пешеходного перехода на остановке «САТУ», о чем долгое время просят горожане. 

Из комментария городского головы Вадима Ляха стало ясно, что при нынешней схеме организации дорожного движения сделать это невозможно – не согласует патрульная полиция. Изменение же схемы пешеходного и транспортного трафика потребует значительной перестройки инфраструктуры. В конце концов, тему депутатский корпус решил не форсировать.

Новшеством прошедшей сессии стало количество рассмотренных на ней электронных петиций. Таких пунктов в повестке дня было аж пять. 4 из них – о ремонте дорожного покрытия на ул. Д. Галицкого, о благоустройстве микрорайона «Железнодорожный – 1», о строительстве детской площадке на ул. Вокзальная и о возобновлении обязательной дезинсекции зеленых насаждений – депутаты поддержали. Петицию о переносе сроков установки детской площадки на ул. Торская – нет.

Архитектурные нормы и языковая политика

Некоторых разъяснений депутаты попросили по поводу изменений в проекте решения по разработке детального плана территории в пределах улиц Почтовая, Банковская, Шнурковская и Т. Шевченко. Как объяснил главный архитектор Славянска Сергей Руденко границы разрабатываемого участка расширены согласно актуальных градостроительных норм, требующих разрабатывать детальные планы минимум для целого квартала.

Бюрократический казус возник в связи принятие новой редакции городских правил торговли. Недоумение депутатов вызвало то, что документ использует сразу два языка: часть положений изложена на русском, часть – на украинском. Такой «винегрет» как выяснилось, получился из-за того, что его прежняя редакция принималась на русском, до вступления в силу норм об использовании государственного языка. 

Подивившись суррогату, депутаты решили оставить в действии прежние правила торговли и запустить процедуру принятия нового регуляторного акта, отвечающего всем требованиям языковой политики.

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Комментарии к статье «Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов»

Не взирая на произошедшее накануне переформатирование городского депутатского корпуса и блуждавшие слухи о возможном смещении с должности секретаря, 67 сессия Славянского горсовета проходило спокойно. Пленарное заседание состоялось 25 июля в большом зале здания исполкома.

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