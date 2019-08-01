Когда откроется амбулатория на Артема

В том, что большому жилому массиву «Артема-Лесной» нужна своя взрослая амбулатория, не сомневается никто. Вопрос муссируется на протяжении 10 лет, и похоже, близок к завершению.

На сегодняшний день, как рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим, проектно-сметная документация отправлена на экспертизу. Мэр Славянска Вадим Лях, в свою очередь, заверил, что экспертную оценку документация практически прошла. Это означает, что в ближайшем будущем город объявит тендер на выполнение ремонтных работ.

Амбулатория разместится в том же здании на ул. Батюка, 25, где находится детская поликлиника. Новое медучреждение займет второе крыло первого этажа.

Елена Джим рассказывает, что это не только облегчит доступ к семейным врачам для жителей микрорайонов, но и снимет непосильную нагрузку с амбулаторий 1 и 2, которые расположены в здании бывшей поликлиники АИЗа.

- После того, как оттуда съедет одна из амбулаторий, мы сможем развернуть в помещении хорошую консультационную поликлинику второго уровня медицины. На ул. Банковской будут принимать узкие специалисты. На Артема будут, в основном, семейные врачи. Здесь же планируется открыть кабинет для забора анализов, - говорит начальница горздрава.

Добавим также, что в новой амбулатории будет и кабинет физиотерапии. Их городу удалось оставить бесплатными для населения.

По плану, амбулаторию намечено открыть к концу текущего года. Удастся ли это на практике, покажет ближайшее время.