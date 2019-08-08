 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Что привез Гуртобус?

Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен

Павел Коротенко
8 августа 2019 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Согласно конкурсного задания, логотип города должен подчеркивать его уникальность и местную специфику.

Объявленный городским головой конкурс на лучший слоган и логотип Славянска перешел к фазе электронного голосования. Комиссия допустила к этому этапу 14 работ.

Напомним, что по условиям конкурса, разработанный авторами слоган и логотип Славянска должен формировать позитивный имидж города, популяризировать курорт и историко-культурное наследие. Насколько это удалось заявившимся на конкурс горожанам, можно узнать, посмотрев эскизы, размещенные на сайте городского совета. 

Изначально свои работы на конкурс представили 15 человек. Некоторые из них создали сразу несколько вариантов. Общее количество разработок, таким образом, составило 29. После их рассмотрения конкурсной комиссией к голосованию было допущено 14 работ. Определение победителей будет походить в 2 этапа. Сначала определят пятерку лучших работ, потом из них выберут самый достойный вариант. 

К этому процессу местная власть приглашает присоединиться жителей Славянска. Неравнодушным гражданам предлагают поддержать понравившийся проект путем голосования на сайте горсовета. Обращаем внимание, что для участия в голосовании необходимо пройти идентификацию через опции BankID, ЕЦП или MobileID.

Сбор голосов продолжится до 25 августа. После подведения итогов автору работы, набравшей наибольшее количество голосов, вручат денежный приз размером 10 тыс. грн. Сам же логотип будет признан официальным «брендом» Славянска. Его станут использовать в промоушн-кампаниях для продвижения местного продукта - будь то промышленное производство, сувенирная продукция, туристический бизнес или любое другое перспективное для города и его жителей направление развития.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 августа 2019

Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик

Активных горожан приглашают на субботник

Владимир Кравченко - новый командующий ООС

Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске

Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а

Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением

Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки

Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен

Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей

Когда с уверенностью можно сказать: я левша

Откровения мамы: каждый имеет право быть левым

«Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда

За выходные - два ДТП

В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования

Задержан разбойник, срывавший с женщин ювелирные украшения

Знаки Китая

7 августа 2019

Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы

Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»

Славянские дзюдоисты покорили Луцк

Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров

5 августа 2019

Ставки в букмекерской конторе «Горилла»

1 августа 2019

Что привез Гуртобус?

Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках

Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов

Когда откроется амбулатория на Артема

Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов

Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят

Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель

В Славянске появятся филиалы школы искусств

Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть

Также в разделе

Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик

— 8 августа 2019 —

Славкурорт снова лихорадит. В первых числах августа жители мкр-на снова оказались под угрозой отключения электроэнергии из-за долгов здравницы перед РЭСом. Если их опять сделают заложниками чужого хозяйственного спора, люди обещают перекрыть движение автотранспорта.

Читать далее ⇒

Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске

— 8 августа 2019 —

Славянский горсовет и Донецкая ОГА выделили средства на покупку квартиры для заслуженного мастера спорта по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения, 6-кратного паралимпийского чемпиона, Героя Украины Виктора Смирнова. Соответствующее заседание областной комиссии состоялось 1 августа.

Читать далее ⇒

Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а

— 8 августа 2019 —

Несколько дней назад стали известны результаты тендера на проведение работ по капитальному ремонту и модернизации коммунального общежития на ул. Кольцевой, 2а. Финансирует проект Европейский инвестиционный банк. Сумма его реализации превышает 70 млн грн.

Читать далее ⇒

Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением

— 8 августа 2019 —

В Славянске 7 августа состоялось совместное заседание постоянных депутатских комиссий, на котором обсуждалась ситуация с ремонтом хирургического отделения № 1. Приглашенные на мероприятие представители областных профильных департаментов – здравоохранения и капитального строительства – встречу проигнорировали.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен»

Объявленный городским головой конкурс на лучший слоган и логотип Славянска перешел к фазе электронного голосования. Комиссия допустила к этому этапу 14 работ.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Активных горожан приглашают на субботник

Владимир Кравченко - новый командующий ООС

Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

«Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда

За выходные - два ДТП

В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках

Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть

Уборочная кампания в Славянском районе подходит к финишу

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Знаки Китая

Ярмарка идей, или мирный фатум

Самый знаменитый фальшиво-монетчик СССР

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы

Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»

Славянские дзюдоисты покорили Луцк

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 августа 2019

Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик

Активных горожан приглашают на субботник

Владимир Кравченко - новый командующий ООС

Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске

Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а

Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением

Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки

Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен

Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей

Когда с уверенностью можно сказать: я левша

Откровения мамы: каждый имеет право быть левым

«Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда

За выходные - два ДТП

В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования

Задержан разбойник, срывавший с женщин ювелирные украшения

Знаки Китая

7 августа 2019

Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы

Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»

Славянские дзюдоисты покорили Луцк

Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров

5 августа 2019

Ставки в букмекерской конторе «Горилла»

1 августа 2019

Что привез Гуртобус?

Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках

Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов

Когда откроется амбулатория на Артема

Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов

Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят

Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель

В Славянске появятся филиалы школы искусств

Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top