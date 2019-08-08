|8 августа 2019
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Объявленный городским головой конкурс на лучший слоган и логотип Славянска перешел к фазе электронного голосования. Комиссия допустила к этому этапу 14 работ.
Напомним, что по условиям конкурса, разработанный авторами слоган и логотип Славянска должен формировать позитивный имидж города, популяризировать курорт и историко-культурное наследие. Насколько это удалось заявившимся на конкурс горожанам, можно узнать, посмотрев эскизы, размещенные на сайте городского совета.
Изначально свои работы на конкурс представили 15 человек. Некоторые из них создали сразу несколько вариантов. Общее количество разработок, таким образом, составило 29. После их рассмотрения конкурсной комиссией к голосованию было допущено 14 работ. Определение победителей будет походить в 2 этапа. Сначала определят пятерку лучших работ, потом из них выберут самый достойный вариант.
К этому процессу местная власть приглашает присоединиться жителей Славянска. Неравнодушным гражданам предлагают поддержать понравившийся проект путем голосования на сайте горсовета. Обращаем внимание, что для участия в голосовании необходимо пройти идентификацию через опции BankID, ЕЦП или MobileID.
Сбор голосов продолжится до 25 августа. После подведения итогов автору работы, набравшей наибольшее количество голосов, вручат денежный приз размером 10 тыс. грн. Сам же логотип будет признан официальным «брендом» Славянска. Его станут использовать в промоушн-кампаниях для продвижения местного продукта - будь то промышленное производство, сувенирная продукция, туристический бизнес или любое другое перспективное для города и его жителей направление развития.
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• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
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• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
• Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей
• Когда с уверенностью можно сказать: я левша
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• В Краматорске на взятке погорел замчанальника управления образования
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• Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы
• Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»
• Славянские дзюдоисты покорили Луцк
• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
5 августа 2019
• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
• Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов
• Когда откроется амбулатория на Артема
• Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов
• Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят
• Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель
• В Славянске появятся филиалы школы искусств
• Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть
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Комментарии к статье «Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен»
Объявленный городским головой конкурс на лучший слоган и логотип Славянска перешел к фазе электронного голосования. Комиссия допустила к этому этапу 14 работ.