Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением

В собственном соку

Отсутствие областных чиновников сразу поставило под сомнение результативность заседания, ведь после передачи в область функций заказчика на реализацию проекта у депутатов горсовета осталась только ответственность перед избирателями. И сейчас, как метко выразился один из присутствующих, они могут только «моргать глазами». Исходя из этого, участники заседания решили попробовать улучшить условия в проблемном отделении силами городского бюджета. Для этого главврачу городской клинической больницы Владимиру Степанову поручили составить техническое задание на выполнение первоочередных работ – ремонт санузлов, замену дверей и окон, закупку и монтаж бойлера.

Чтобы избежать тендерных процедур, общий объем строительных работ будет разбиваться на помесячные мини-проекты. Депутатам же предстоит не только выделить на это деньги, но и определить механизм финансирования работ из городской казны.

Комплексный проект и варианты переноса

Что касается комплексного ремонта всего здания, то имеющийся проект требует корректировки (порядка 300 тыс. грн из горбюджета). Признавая необходимость такого шага в стратегическом ракурсе, с решением по этому вопросу депутаты решили повременить до возвращения из отпуска городского головы. В конце августа Вадим Лях должен будет встретиться с новым главой ДонОГА и заручиться его обещанием профинансировать ремонт, а точнее, реставрацию здания 1-й хирургии Славянска. Если таковых гарантий мэр не получит, проект после доработки будет подан на конкурсы от международных финансовых доноров. При удачном стечении обстоятельств финансирование этих работ начнется не ранее 2020 года.

Не менее долгосрочным и затратным, по общему мнению, будет строительство для хирургии нового корпуса. Перевод отделения в другое помещение горздрав считает нецелесообразным. Тем более, что тогда возникнет вопрос – что делать с покинутым старым зданием.

С кого спрашивать и что предъявлять

Больше всего критики прозвучало на заседании в адрес областных структур, так и не соизволивших посетить мероприятие. По поводу такого отношения к местным органам власти депутаты решили подготовить письмо на имя нового главы ДонОГА Павла Кириленко. В нем местные избранники попросят губернатора воздействовать на «игнорантов». Смена руководства облгосадминистрации, как надеются участники обсуждения, может оказаться благоприятным моментом для эффективных кадровых перестановок. Это, в свою очередь, может сдвинуть «застрявшие» проекты с мертвой точки.

Возвращаясь к предложению апеллировать к главе Донецкой области, депутаты сошлись на том, что необходимо сформулировать конкретные претензии, ибо разговор об общих материях ничем конструктивным закончится не может априори. Выполнить эту работу, а именно: оценить выполнение облздравом и облУКСом переданных им функций заказчика и технического надзора, поручат временной депутатской комиссии. Создать таковую планируется на ближайшей сессии Славянского городского совета. Отметим, что следующая плановая сессия намечена на 4 сентября. Однако, судя по отдельным комментариям, до этого состоится еще, как минимум, одно внеочередное пленарное заседание.