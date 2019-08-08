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Фотофакт

Что привез Гуртобус?

Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а

Павел Коротенко
8 августа 2019 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
До принятия в коммунальную собственность Славянска общежитие на ул. Кольцевой, 2а находилось в ведении ПАО «Славтяжмаш».

Несколько дней назад стали известны результаты тендера на проведение работ по капитальному ремонту и модернизации коммунального общежития на ул. Кольцевой, 2а. Финансирует проект Европейский инвестиционный банк. Сумма его реализации превышает 70 млн грн.

Как рассказал заместитель городского головы по вопросам инвестиционной и экономической деятельности Андрей Рубан, победителем торгов стало предприятие ООО «Интерн-норм», предложившее выполнить работы за 72,9 млн грн. После отпущенного на обжалование срока и необходимых согласований с Минрегионстроем город будет готов подписать с подрядчиком договор. 

Первая часть транша должна поступить уже в этом году. Но основная денежная масса запланирована на 2020-й. На реализацию проекта отводится один год, срок начинают отсчитывать с начала строительных работ. Стоит отметить, что средства, которые ЕИБ выделяет на реконструкцию здания, являются грантовыми и возврату не подлежат. Также важно, что конечным бенефициаром этих денег выступает город, в лице УЖКХ. То есть все механизмы контроля за сроками и качеством выполнения работ будут у местной власти, а не как с реконструкцией центрального парка и ремонтом городской клинической больницы, где проекты курирует облгосадминистрация. 

Техническое задание проекта предусматривает создание в коммунальном общежитии 134 отдельных квартир. В каждой будет собственный санузел и кухня. Кроме того, на 1-м этаже здания планируется построить 4 квартиры для маломобильных жильцов: 2 однокомнатные и 2 «двушки». Эти квартиры будут обеспечены отдельными входами. По проекту дом будет разделен на 4 подъезда. 

Обращаем внимание, что проект ориентирован на определенную категорию граждан, а именно: временно перемещенных лиц. Распределение жилплощади будет производится согласно недавно разработанному Кабинетом министров Порядку.

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Комментарии к статье «Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а»

Несколько дней назад стали известны результаты тендера на проведение работ по капитальному ремонту и модернизации коммунального общежития на ул. Кольцевой, 2а. Финансирует проект Европейский инвестиционный банк. Сумма его реализации превышает 70 млн грн.

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