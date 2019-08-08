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Что привез Гуртобус?

Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске

Светлана Вьюниченко
8 августа 2019 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянский горсовет и Донецкая ОГА выделили средства на покупку квартиры для заслуженного мастера спорта по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения, 6-кратного паралимпийского чемпиона, Героя Украины Виктора Смирнова. Соответствующее заседание областной комиссии состоялось 1 августа.

Квартира будет располагаться в Славянске, где проживает Виктор Смирнов. Как и многие, с 2014 года он является переселенцем. Приобретут жилье на условиях софинансирования. Общая сумма составила 580 295 гривен. 291 тыс. из них заплатит город, остальное - область. 

Всего в нынешнем году адресные выплаты на покупку жилья одобрены для 9 человек - 7 спортсменов и двух тренеров со всей Донетчины. На это будет потрачено 4 млн грн. Половину суммы предоставит местным советам областной бюджет. 

Кандидатуры будущих владельцев жилья утверждались на заседании областной комиссии еще весной. За Виктора Смирнова проголосовали единогласно. 

Напомним, что в послужном списке Виктора Смирнова - 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали на Паралимпийских играх-2004 в Афинах. В 2008 году из Пекина он привез 3 бронзовых награды. Паралимпиада-2012 в Лондоне принесла спортсмену по одной медали всех мастей: золото, серебро и бронзу. В 2016-м в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро. 

Герою Украины, чемпиону-паралимпийцу 33 года. Он является депутатом Славянского городского совета, инициатором возрождения турнира по плаванию среди детей с особыми потребностями.

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Комментарии к статье «Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске»

Славянский горсовет и Донецкая ОГА выделили средства на покупку квартиры для заслуженного мастера спорта по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения, 6-кратного паралимпийского чемпиона, Героя Украины Виктора Смирнова. Соответствующее заседание областной комиссии состоялось 1 августа.

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