Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик

|8 августа 2019
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Славкурорт снова лихорадит. В первых числах августа жители мкр-на снова оказались под угрозой отключения электроэнергии из-за долгов здравницы перед РЭСом. Если их опять сделают заложниками чужого хозяйственного спора, люди обещают перекрыть движение автотранспорта.
Газета «ТВ плюс» неоднократно рассказывала читателям о проблеме жителей Славкурорта. Вкратце ситуация выглядит так. У людей нет отдельных договоров с энергопоставщиком. Электричество они получают от ДП СКРЦ. За свет платят этому предприятию. Оформить личные счета население не может, хотя поспособствовать в решении проблемы обещали и власти, и депутаты разных уровней.
Теперь микрорайон снова могут отключить от электроснабжения. А вместе с ним - часть 2-го троллейбусного маршрута и КП "Водопонижение". Избирательно обесточить только основного абонента-должника, то есть курортно-реабилитационный комплекс, РЭС не может, ибо в доступе к подстанции его работникам отказывает администрация здравницы.
Попытки найти консенсус предпринимал и город. В отсутствие городского головы ситуацией занимается его заместитель Андрей Рубан. По словам чиновника, личная встреча с замом генерального директора предприятия показала явную неготовность "той стороны" идти на контакт. Ситуацию с переговорами он назвал тупиковой.
Энергоснабжающая организация, очевидно, тоже не собирается отступать. Отключение света энергетики анонсировали на среду, 7 августа. В этот же день жители Славкурорта планировали перейти от просьб к требованиям и перекрыть трассу. Накануне вечером из исполкома людям сообщили, что конфликт удалось урегулировать, но два дня подряд, с 9:00 до 11:00, свет им все же будут отключать. Официальная причина - плановая обрезка деревьев.
Остроты ситуации добавляют два факта. Первый - 29 июля за невыполнение договоренностей по погашению долга и отсутствие текущих платежей ДП СКРЦ "Славянский курорт" отключен от подачи газа, что обязательно скажется на условиях проживания и уровне обслуживания клиентов. Второй эпизод связан с попыткой выкопать трубы принадлежащей здравнице теплотрассы, которые пролегают возле бывшей 14-й школы. То, что эта территория является коммунальной собственностью городской громады, владельца коммуникаций не смутило.
2 августа по вызову местных жителей на место раскопок выезжал заместитель мэра Юрий Подлесный. Остановить работы удалось только после вмешательства полиции. Намерение продать трубы администрация "Славянского курорта", кстати, объяснила необходимостью погасить долги по зарплате трудовому коллективу, который, по сути, тоже входит в список кредиторов предприятия.
На уровне города этот перечень продолжает "Славгорводоканал", которому здравница задолжала за услугу водоотведения почти 4 млн грн. Далее следуют долги по земельному налогу и по отчислениям с заработной платы, из-за которых счета ДП СКРЦ арестованы. Дополняет картину судебная тяжба, в ходе которой город хочет вернуть в коммунальную собственность хотя бы часть арендуемой "Славянским курортом" территории. Действие договора аренды, напомним, заканчивается в 2024 году. Вероятность того, что к этому времени на Славкурорте останутся лишь руины, весьма высока.
Ситуация развивается не в лучшую, увы, сторону. В связи с этим уместно будет вспомнить, что нерешенная проблема имеет свойство через время снова становиться "костью в горле", но уже в более жесткой форме. И пример Славкурорта это правило подтверждает.
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Комментарии к статье «Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик»
Славкурорт снова лихорадит. В первых числах августа жители мкр-на снова оказались под угрозой отключения электроэнергии из-за долгов здравницы перед РЭСом. Если их опять сделают заложниками чужого хозяйственного спора, люди обещают перекрыть движение автотранспорта.