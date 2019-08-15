Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели

Как уже писала "ТВ плюс", самым непри-ятным последствием недавнего циклона стало проседание канализационного коллектора у дома № 31 на улице Свободы.

Жители девятиэтажки опасаются, что в дальнейшем это может закончится обрушением здания.

Как рассказали в управлении ЖКХ, к восстановительным работам ремонтная бригада "Славгорводоканала" приступила на следующий день после аварии. Осмотр места аварии показал, что механическим повреждениям стокоотводящая конструкция не подверглась. Просто из-за обилия выпавших осадков вокруг коллектора просел грунт.

Для того, чтобы защитить коллектор на будущее, его обнесли металлическим кессоном, вокруг которого уложен слой бетона (на фото). После его застывания образовавшийся провал снова заполнят грунтом. Во избежание дальнейших проседаний для засыпки частично будет использоваться глина. По словам начальника УЖКХ Владимира Башкаева, комплекс восстановительных работ планируется завершить до конца текущей недели.

Что касается просьбы жителей вынести инженерный узел дальше от здания, то, по словам чиновника, это требует много времени и денег. Сначала придется разработать проект, затем найти финансирование на его реализацию. Конкретного решения по данному вопросу городская власть пока не приняла.

Напомним, что последний раз проблемный инженерный узел ремонтировался зимой 2011 года, когда провалился канализационный коллектор в переулке Героев Чернобыля (ранее пер. Комсомольский). Ремонт тогда проводился на значительном отрезке коммуникации - от КНС на ул. Торской до жилого дома на ул. Свободы, 31.

Стоит добавить, что через пару месяцев после завершения работ самый опасный на тот момент фрагмент канализационной сети снова просел на 2-3 метра. Однако и тогдашний мэр Неля Штепа, и коммунальники заверили, что система работает и в таком виде, а опасность дальнейшего проседания ликвидирована.