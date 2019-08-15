|15 августа 2019
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"Чистый Славкурорт" - так озаглавила свою электронную петицию жительница Славянска Валентина Деревянко. Женщина просит оборудовать "дикий" берег озера Репное мусорными контейнерами. Журналисты "ТВ плюс" попытались выяснить, имеет ли такое предложение перспективу.
В отделе экологии объяснили, что юридически все побережье озера пребывает в пользовании ДП СКРЦ "Славянский курорт". То есть, оно должно содержаться этим предприятием - и на санаторных пляжах, и на "плитах". В реальности предприятие эту обязанность игнорирует, на что руководство коммунального ландшафтного парка неоднократно обращало внимание пользователя. Выезжала на место и экологическая инспекция. Предписания об устранении выявленных недостатков результатов не принесли.
Напомним, что в купальный сезон 2013 года на противоположном от санаториев берегу Репного появились мусорные контейнеры для раздельного сбора ТБО от предприятия "Экопет". Несортированый мусор вывозило КАТП. Все зиждилось на действовавшей тогда полуформальной договоренности: здравница убирает - город вывозит. С тех пор изменились три составляющие: "Экопет" ликвидировали; полигон ТБО в Славянске закрыли и вывоз стал дороже; ДП СКРЦ перестало убирать мусор.
За 2 недели до установленного срока петицию "Чистый Славкурорт" подписали 203 горожанина. Шансы набрать нужные 250 у нее есть. Перспективы решить проблему положительно, увы, намного более призрачны.
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15 августа 2019
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
• Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы
• Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели
• «Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»
• Собираем первоклассника в Страну знаний
• Как превратить День знаний в праздник
• Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал
• За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф
• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
• Под славянском ликвидировали плантацию конопли
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
• Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей
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Комментарии к статье «Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры»
"Чистый Славкурорт" - так озаглавила свою электронную петицию жительница Славянска Валентина Деревянко. Женщина просит оборудовать "дикий" берег озера Репное мусорными контейнерами. Журналисты "ТВ плюс" попытались выяснить, имеет ли такое предложение перспективу.