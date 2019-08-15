Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры

В отделе экологии объяснили, что юридически все побережье озера пребывает в пользовании ДП СКРЦ "Славянский курорт". То есть, оно должно содержаться этим предприятием - и на санаторных пляжах, и на "плитах". В реальности предприятие эту обязанность игнорирует, на что руководство коммунального ландшафтного парка неоднократно обращало внимание пользователя. Выезжала на место и экологическая инспекция. Предписания об устранении выявленных недостатков результатов не принесли.

Напомним, что в купальный сезон 2013 года на противоположном от санаториев берегу Репного появились мусорные контейнеры для раздельного сбора ТБО от предприятия "Экопет". Несортированый мусор вывозило КАТП. Все зиждилось на действовавшей тогда полуформальной договоренности: здравница убирает - город вывозит. С тех пор изменились три составляющие: "Экопет" ликвидировали; полигон ТБО в Славянске закрыли и вывоз стал дороже; ДП СКРЦ перестало убирать мусор.

За 2 недели до установленного срока петицию "Чистый Славкурорт" подписали 203 горожанина. Шансы набрать нужные 250 у нее есть. Перспективы решить проблему положительно, увы, намного более призрачны.