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Фотофакт

Зацепило циклоном

По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу

Павел Коротенко
15 августа 2019 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • По данным полиции, в акции приняли участие полсотни человек. По информации общественников - порядка 200.
  • Cвои требования протестующие изложили на плакатах, в письменном обращении к органам власти и в устных интервью многочисленным журналистам.

Текущая неделя началась резонансным событием. В понедельник, 12 августа, несколько десятков жителей микрорайона Славкурорт и пациентов санатория "Славянский" около часа блокировали трассу "Киев-Довжанский". Требования участников акции делились на два блока: отключение электроэнергии и спасение здравницы.

По нарастающей

До применения такой формы протеста жители Славкурорта несколько лет пытались воздействовать на ситуацию менее радикальными акциями. Люди обращались в исполком и в более высокие инстанции, пикетировали здание горсовета и местный центр обслуживания абонентов ДТЭК, пробовали решать конфликт через суд. Результатов это не приносило. Каждое новое отключение электроэнергии нагнетало все больше эмоций, и к середине августа 2019-го терпение жителей кончилось.

12 августа, с 11:00 до 12:00, вооружившись плакатами, группа протестующих прогуливалась по пешеходному переходу в районе автостанции БЗС. Примерно треть участников акции была на инвалидных колясках. 

Их требования были акцентированы на другой аспект - угрозу потери здравницы. Такой исход люди с инвалидностью предвидят, сводя воедино все сопутствующие факторы: демонтаж инфраструктуры санаториев, задолженность по зарплате, долги энергоносители и пользование землей. 

Последней каплей стало известие о том, что путевки на сентябрь и октябрь санаторий "Славянский" вернул заказчикам. С 1 сентября, говорят протестующие, здравница свою работу прекратит, и лечить заболевания опорно-двигательного аппарата на льготных условиях в Украине станет негде. 

Вплоть до президента

Нужно отметить, что поскольку инициаторы заранее известили о планирующейся акции исполком и правоохранителей, затора на автомагистрали не образовалось. Еще на подъезде к заблокированному участку полицейские перенаправляли автотранспорт объездной дорогой. Это обстоятельство придало событию несколько постановочный характер. Ведь основной аудиторией протестующих стали журналисты. Их, впрочем, было здесь с избытком.

В ходе проведения акции ее участники собирали подписи под коллективным обращением, которое направят главе ДонОГА, премьер-министру и президенту Украины. Требование - вмешаться в ситуацию и немедленно начать процедуру по возврату санатория "Славянский", как объекта особой значимости, в государственную собственность. 

Второе обращение по тем же адресам и с тем же требованием сейчас готовят "колясочники". По словам председателя областной общественной организации людей с инвалидностью Надежды Паламарчук, если акция не принесет ожидаемого результата, наиболее активные ее участники поедут в Киев, чтобы пикетировать там высшие органы власти, включая президентский офис. А не поможет и это - будут идти на более отчаянные шаги.

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Комментарии к статье «По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу»

Текущая неделя началась резонансным событием. В понедельник, 12 августа, несколько десятков жителей микрорайона Славкурорт и пациентов санатория "Славянский" около часа блокировали трассу "Киев-Довжанский". Требования участников акции делились на два блока: отключение электроэнергии и спасение здравницы.

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