По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу

|15 августа 2019
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Текущая неделя началась резонансным событием. В понедельник, 12 августа, несколько десятков жителей микрорайона Славкурорт и пациентов санатория "Славянский" около часа блокировали трассу "Киев-Довжанский". Требования участников акции делились на два блока: отключение электроэнергии и спасение здравницы.
До применения такой формы протеста жители Славкурорта несколько лет пытались воздействовать на ситуацию менее радикальными акциями. Люди обращались в исполком и в более высокие инстанции, пикетировали здание горсовета и местный центр обслуживания абонентов ДТЭК, пробовали решать конфликт через суд. Результатов это не приносило. Каждое новое отключение электроэнергии нагнетало все больше эмоций, и к середине августа 2019-го терпение жителей кончилось.
12 августа, с 11:00 до 12:00, вооружившись плакатами, группа протестующих прогуливалась по пешеходному переходу в районе автостанции БЗС. Примерно треть участников акции была на инвалидных колясках.
Их требования были акцентированы на другой аспект - угрозу потери здравницы. Такой исход люди с инвалидностью предвидят, сводя воедино все сопутствующие факторы: демонтаж инфраструктуры санаториев, задолженность по зарплате, долги энергоносители и пользование землей.
Последней каплей стало известие о том, что путевки на сентябрь и октябрь санаторий "Славянский" вернул заказчикам. С 1 сентября, говорят протестующие, здравница свою работу прекратит, и лечить заболевания опорно-двигательного аппарата на льготных условиях в Украине станет негде.
Нужно отметить, что поскольку инициаторы заранее известили о планирующейся акции исполком и правоохранителей, затора на автомагистрали не образовалось. Еще на подъезде к заблокированному участку полицейские перенаправляли автотранспорт объездной дорогой. Это обстоятельство придало событию несколько постановочный характер. Ведь основной аудиторией протестующих стали журналисты. Их, впрочем, было здесь с избытком.
В ходе проведения акции ее участники собирали подписи под коллективным обращением, которое направят главе ДонОГА, премьер-министру и президенту Украины. Требование - вмешаться в ситуацию и немедленно начать процедуру по возврату санатория "Славянский", как объекта особой значимости, в государственную собственность.
Второе обращение по тем же адресам и с тем же требованием сейчас готовят "колясочники". По словам председателя областной общественной организации людей с инвалидностью Надежды Паламарчук, если акция не принесет ожидаемого результата, наиболее активные ее участники поедут в Киев, чтобы пикетировать там высшие органы власти, включая президентский офис. А не поможет и это - будут идти на более отчаянные шаги.
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• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
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• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
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14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
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• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
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Текущая неделя началась резонансным событием. В понедельник, 12 августа, несколько десятков жителей микрорайона Славкурорт и пациентов санатория "Славянский" около часа блокировали трассу "Киев-Довжанский". Требования участников акции делились на два блока: отключение электроэнергии и спасение здравницы.