Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года

Идея преобразить Старогородское кладбище и создать на нем рекреационно-мемориальный парк существует в Славянске более года. Журналисты «ТВ плюс» решили выяснить, в какой стадии этот проект пребывает сейчас.

Напомним, что по инициативе общественных организаций и при поддержке городского руководства на Старогородском кладбище планируется построить парк. Методом электронного голосования ему дали название «Память поколений». Начало работ было достаточно активным. Посредством выделенной городом техники участок расчистили от дикорастущих деревьев и кустарников, оставив нетронутыми лишь сохранившиеся надгробные конструкции. Вывоз лишнего грунта и строительного мусора отложили до того момента, когда того потребует реализация несуществующего пока проекта.

Главная задержка, как объяснили чиновники, заключается в том, что данный земельный участок не определен в границах и не внесен в кадастр. Это, в свою очередь, не позволяет предпринимать по нему каких-либо конкретных действий. Подготовить документацию руководство города обещало к августу текущего года, то есть к сегодняшним дням.

Пообщавшись с профильными отделами горисполкома, мы узнали, что в настоящее время готовится договор на разработку детального плана территории. Сколько времени займет эта работа, в управлении архитектуры сказать затрудняются. Отметим, что документ, после всех согласований, должна утвердить сессия горсовета. Следующий этап – инвентаризация объекта и присвоение ему кадастрового номера. В отделе рационального использования земельных ресурсов считают, что эта процедура продлится около 4 месяцев. Добавим сюда время на разработку проекта реконструкции территории и поиск благотворительной организации, которая согласится профинансировать задумку славянских общественников. Суммируя эти периоды, приходим к выводу, что даже при самых благоприятных условиях, раньше конца 2020 года реализация проекта не начнется. А если смотреть на вещи реально, то это произойдет еще позже.