Для морга закупят холодильники. Но не сейчас

Беда пришла в семью Степанченко субботним вечером. После продолжительной болезни умер 87-летний глава семейства, Петр Павлович. И хотя такого исхода ждали, морально подготовиться к нему родные люди не могли. Жена усопшего находилась в прострации, дочери, как могли, поддерживали мать. Поэтому организационные вопросы взяли на себя зятья и внук. Они надеялись, что сделают все «быстро и по уму». Но оказалось, что в Славянске даже последний путь простым не бывает.

Полной неожиданностью стал тот факт, что в морг тело не взяли. Несмотря на постоянные визиты семейного врача, отмеченные в карточке, и преклонный возраст покойного, отдать тело на хранение оказалось невозможно.

- Нам сказали, что возьмут только в том случае, если будем проводить вскрытие, - рассказывает внук, Алексей Киркач. - Но в этом не было необходимости. Дедушка перенес два инсульта, в конце мая лежал в больнице. Мы все понимали, к чему идет.

Однако решить проблему не удалось. Несмотря на жару, покойный оставался дома. Это принесло семье дополнительные моральные страдания и заставило поспешить с похоронами. Не дождались даже внучку, которая живет в Польше.

Когда печальный обряд остался позади, Алексей и Сергей Киркач - внук и зять усопшего, обратились в редакцию, чтобы узнать: это им так не повезло, или налицо общегородская проблема.

Выяснилось, что проблема действительно существует. Славянский морг имеет два отделения. Патологоанатомическое финансируется городом. Здесь проводят анализы, вскрытия тех, кто умер в местных больницах. Отделение судмедэкспертизы подчиняется МВД. Кроме нормативных следственных мероприятий, на нем лежит обязанность вскрывать и исследовать трупы граждан, умерших на дому. Поэтому, если родные покойного не хотят производить вскрытие, и закон это позволяет, тело в отделение судмедэкспертизы не возьмут.

А городская патанатомия не рассчитана на хранение тел. Для этого здесь нет подобающих условий. При этом в городе, как свидетельствует статистика рагса, в неделю умирает от 42 до 64 человек.

- Наши полки рассчитаны, в лучшем случае, на фрагменты тел. Самое больше количество, которое здесь может находиться - три трупа. И то, это уже, что называется, «под завязку». Обычно все места заняты телами из больниц. И при всем желании, взять тела просто на хранение мы не можем, - говорят сотрудники патологоанатомического отделения.

По их мнению, предложение проводить вскрытие людей, скончавшихся в домашних условиях - правильное и законное. Ведь даже если велось наблюдение семейного врача, при поверхностном осмотре полиция не всегда может установить истину. Но родственники усопших эту идею, как правило, не поддерживают. Поэтому получается замкнутый круг.

Разорвать его планирует местная власть. Но не сейчас, а осенью, когда станет известно, как выполнен городской бюджет за 9 месяцев.

- Мы планируем закупить для патологоанатомического отделения холодильные установки, - рассказывает заместитель городского головы Юрий Подлесный. - В обычных промышленных холодильниках размером 4х2х2 располагается 6 полок. Это оптимальный вариант. Если заказывать специализированные холодильники, их приобретение значительно затянется.

Сколько именно и каких холодильников получит морг, пока неясно. В мэрии отвечают: «Надо будет все просчитать».