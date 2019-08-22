ДК на Университетской: неожиданный поворот

Облгаз передал вопрос продажи бывшего ДК им Ленина в управление юстиции. Причем собственник здания не считает его памятником архитектуры. А договор, заключенный со славянским отделом культуры, в одностороннем порядке признал «нікчемним».

Об этом рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный. Теперь собственник хочет выставить ДК на аукцион. Причем городу предложено участвовать в торгах на общих основаниях.

- Интересно, как они это себе представляют. Ведь сумму, которую мы готовы заплатить, придется предварительно провести через сессию. И все остальные участники будут знать ее заранее, - говорит городской голова.

Вадим Лях объяснил, что местные власти, в свою очередь, направили в управление юстиции письмо, в котором требуют признать ДК памятником архитектуры, создать специальную комиссию для подтверждения этого факта и действовать по закону.

- Сейчас требования к содержанию памятников архитектуры значительно ужесточились. Поэтому собственнику придется нелегко. Закон на нашей стороне. Но вопрос продажи-покупки пока отодвигается на какое-то время, - говорит Юрий Подлесный.