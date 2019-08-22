|22 августа 2019
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Ситуация с водой в городе остается очень напряженной. И улучшить ее местными силами, судя по всему, не удастся. После того, как «Вода Донбасса» уменьшила подачу Славянску на 15%, вода практически перестала поступать на верхние этажи домов в центре города и в частный сектор.
Водоканал по заявкам комитетов микрорайонов осуществляет подвоз воды. Для этого следует позвонить по телефону диспетчерской службы (050)4714072. Но, повторимся, оформить заявку могут не жители, а комитет микрорайона.
О причинах сокращения газета писала неоднократно. «Славгорводоканал» должен за воду более 70 млн грн. И хотя город входит в число населенных пунктов, которые исправно погашают долг, КП «Вода Донбасса» само является должником ДТЭК. Выхода из этого замкнутого круга нет.
- Чтобы нормально гасить все долги водоканала, местный бюджет должен ежемесячно выплачивать ему дотацию в 7 млн грн. Где мы возьмем такие деньги? Нужно тогда полностью свернуть благоустройство и развитие города. У нас и так вся децентрализация ушла в воду. И это еще «Вода Донбасса» не подняла тарифы, как собирается, - говорит Вадим Лях.
Будет ли в этой ситуации горсовет поднимать тарифы для жителей, пока неясно. Жителям власти предлагают дождаться сезона дождей. Тогда остановится полив, и вода появится в кранах.
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22 августа 2019
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• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
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• Троллейбусное движение в городе не остановится
• Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный
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• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
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• Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска
• Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске
• Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств
• Cамые выдающиеся фальшивомонетчики
• Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо
• Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»
• Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград
20 августа 2019
• Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla
• БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
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Комментарии к статье «Вся децентрализация ушла в воду»
Ситуация с водой в городе остается очень напряженной. И улучшить ее местными силами, судя по всему, не удастся. После того, как «Вода Донбасса» уменьшила подачу Славянску на 15%, вода практически перестала поступать на верхние этажи домов в центре города и в частный сектор.