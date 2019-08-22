Ситуация с водой в городе остается очень напряженной. И улучшить ее местными силами, судя по всему, не удастся. После того, как «Вода Донбасса» уменьшила подачу Славянску на 15%, вода практически перестала поступать на верхние этажи домов в центре города и в частный сектор.

Водоканал по заявкам комитетов микрорайонов осуществляет подвоз воды. Для этого следует позвонить по телефону диспетчерской службы (050)4714072. Но, повторимся, оформить заявку могут не жители, а комитет микрорайона.

О причинах сокращения газета писала неоднократно. «Славгорводоканал» должен за воду более 70 млн грн. И хотя город входит в число населенных пунктов, которые исправно погашают долг, КП «Вода Донбасса» само является должником ДТЭК. Выхода из этого замкнутого круга нет.

- Чтобы нормально гасить все долги водоканала, местный бюджет должен ежемесячно выплачивать ему дотацию в 7 млн грн. Где мы возьмем такие деньги? Нужно тогда полностью свернуть благоустройство и развитие города. У нас и так вся децентрализация ушла в воду. И это еще «Вода Донбасса» не подняла тарифы, как собирается, - говорит Вадим Лях.

Будет ли в этой ситуации горсовет поднимать тарифы для жителей, пока неясно. Жителям власти предлагают дождаться сезона дождей. Тогда остановится полив, и вода появится в кранах.