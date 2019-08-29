По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте

|29 августа 2019
|Просмотров: 68
|
Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» по результатам ВНО-2019 составил рейтинг школ Донецкой области. Самая высокая строка в рейтинге, которую удалось занять Славянску - 16-я. Это место досталось ООШ №15. Следует отметить, что в прошлом году ООШ №15 также оказалась первой по городу, заняв в областном рейтинге 14-ю позицию.
Как говорится в пояснительной записке, показатель, по которому определялось место школы в рейтинге, рассчитывался на основе среднего значения балов ВНО, полученных учениками по всем предметам. Кроме того, учитывались общее количество тестов.
Как было сказано выше, высшую для Славянска позицию заняла ООШ №15. В общенациональном рейтинге у школы 576-я позиция. Средняя сумма балла ВНО составила 155,9. Из 47 выпускников школы 99% сдали тестирование положительно.
Второе место по городу, как и прошлом году, получила ООШ №1. У нее 24 место в областном рейтинге и 803-е в общенациональном. Здесь было 35 выпускников. В среднем они сдали тесты на 153,2 балла. Процент сдавших положительно составил 99.
Третью строчку местного пьедестала почета занимает ООШ №17, получившая 29 место в областном рейтинге (997 - в общенациональном). Из 38 выпускников 98% сдали тесты положительно. Средний балл - 150,4.
Отметим, что остальные школы не вошли в топ-1000 национального уровня. ООШ №5, которая за год съехала с 3 места на 4-е, заняла 1056 место. У нее 30 позиция в областном рейтинге. Из 40 выпускников 96% справились с тестами. Средний балл ВНО - 149,7.
Пятое место завоевал педлицей, ставший 32-м в областном рейтинге. Здесь 58 выпускников, 98% положительных результатов и средний балл - 147,4.
Далее следует ООШ №12. У этого учебного заведения 46 место по области и средний балл - 145,8. Среди 47 выпускников 97% справились с тестированием.
Следующая в рейтинге с большим отрывом ООШ №10. Она занимает 117-ю позицию по области. Школа выпустила 33 одиннадцатиклассника, 95% из которых сдали ВНО положительно. Средний балл по тестированию составил 134,7.
У опорной ООШ №13 - 118 место в областном рейтинге. Среди 57 выпускников - 92% успешно справившихся с тестированием. Средний балл составляет 133,7. Как объясняют в гороо, это не совсем корректный результат, поскольку в ООШ №13 проходят дистанционное обучение и экстернат дети с неподконтрольных территорий. Их результаты ВНО учитываются в общешкольный рейтинг.
Святогорская ООШ получила 154 место в областном рейтинге. 20 ее выпускников в среднем написали ВНО на 129,9 балла. При этом с заданиями справились 93% ребят.
ООШ №8 - 161-я по области. Средний балл ВНО здесь - 129,6. Из 15 выпускников 96% справились с тестированием.
ООШ №4 заняла 165-ю позицию в областном рейтинге. Из 36 одиннадцатиклассников 93% справились с тестами. Средний балл ВНО составляет 128.
Следующая - ООШ №16, которая заняла 183-ю ступеньку областного рейтинга. 35 выпускников школы в среднем справились с тестированием на 125,8 баллов. Процент сдавших составил 88.
Далее следует ООШ №11, где было 20 выпускников. Она занимает 191 позицию областного рейтинга. Средний балл ВНО здесь составил 125,2, положительный результат получили 87% одиннадцатиклассников.
ООШ №9 заняла 219 место в областном рейтинге. 15 ее выпускников в среднем написали тесты на 121,7 баллов. 88% одиннадцатиклассников получили положительные результаты.
На предпоследнем месте - ООШ №18. У этой школы 329 позиция в областном рейтинге. Средний балл тестирования - 101,6. Из 14 выпускников 80% сдали ВНО положительно.
Замыкает список, как и в прошлом году, ООШ №6, ставшая 377 в областном рейтинге и 8917 в общенациональном. Из 21 выпускника школы справились с тестовыми заданиями лишь 63%. В среднем они набрали 78,6 баллов.
Отметим, что остальные городские школы не имеют III ступени, т.е. являются девятилетками.
Добавим также, что лучшим учебным заведением в Донецкой области оказался Мариупольский технический лицей. В общеукраинском рейтинге он занял 92 позицию, единственным из учебных заведений Донетчины войдя в топ-100 лучших школ страны. Лучше школой соседнего Краматорска оказалась ООШ №25. У нее пятое место в областном и 195-е в общенациональном рейтинге.
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
• Полку почетных славянцев прибыло
• По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте
• В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно
• Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска
• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
— 29 августа 2019 —
Общественный резонанс вокруг возможного закрытия санатория и перекрытие активистами трассы Киев-Довжанский все-таки обратили внимание акционеров "Укрпрофздравницы" на проблемы Славянского курорта. 22 августа из Киева прибыли представители собственника. Их встреча с первыми руководителями Славянска проходила в закрытом режиме, без участия журналистов и общественности.
— 29 августа 2019 —
Славянск первым в Украине внедрил инструмент электронной демократии. Веб-платформа, размещенная на сайте горсовета, объединяет в себе три составляющих: электронные петиции, электронный бюджет и консультации с общественностью.
— 29 августа 2019 —
Новый фонтан в виде гранитного глобуса, который удерживают струи воды, который обещали Славянску на День города, приобрел постоянное место дислокации.
— 29 августа 2019 —
Новые остановки общественного транспорта, которые в последнее время стали появляться в Славянске, обещают сделать по-настоящему умными.
Приветствую, гость! Вход
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
• Полку почетных славянцев прибыло
• По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте
• В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно
• Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска
• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте»
Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» по результатам ВНО-2019 составил рейтинг школ Донецкой области. Самая высокая строка в рейтинге, которую удалось занять Славянску - 16-я. Это место досталось ООШ №15. Следует отметить, что в прошлом году ООШ №15 также оказалась первой по городу, заняв в областном рейтинге 14-ю позицию.