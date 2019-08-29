По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте

Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» по результатам ВНО-2019 составил рейтинг школ Донецкой области. Самая высокая строка в рейтинге, которую удалось занять Славянску - 16-я. Это место досталось ООШ №15. Следует отметить, что в прошлом году ООШ №15 также оказалась первой по городу, заняв в областном рейтинге 14-ю позицию.

Как говорится в пояснительной записке, показатель, по которому определялось место школы в рейтинге, рассчитывался на основе среднего значения балов ВНО, полученных учениками по всем предметам. Кроме того, учитывались общее количество тестов.

Как было сказано выше, высшую для Славянска позицию заняла ООШ №15. В общенациональном рейтинге у школы 576-я позиция. Средняя сумма балла ВНО составила 155,9. Из 47 выпускников школы 99% сдали тестирование положительно.

Второе место по городу, как и прошлом году, получила ООШ №1. У нее 24 место в областном рейтинге и 803-е в общенациональном. Здесь было 35 выпускников. В среднем они сдали тесты на 153,2 балла. Процент сдавших положительно составил 99.

Третью строчку местного пьедестала почета занимает ООШ №17, получившая 29 место в областном рейтинге (997 - в общенациональном). Из 38 выпускников 98% сдали тесты положительно. Средний балл - 150,4.

Отметим, что остальные школы не вошли в топ-1000 национального уровня. ООШ №5, которая за год съехала с 3 места на 4-е, заняла 1056 место. У нее 30 позиция в областном рейтинге. Из 40 выпускников 96% справились с тестами. Средний балл ВНО - 149,7.

Пятое место завоевал педлицей, ставший 32-м в областном рейтинге. Здесь 58 выпускников, 98% положительных результатов и средний балл - 147,4.

Далее следует ООШ №12. У этого учебного заведения 46 место по области и средний балл - 145,8. Среди 47 выпускников 97% справились с тестированием.

Следующая в рейтинге с большим отрывом ООШ №10. Она занимает 117-ю позицию по области. Школа выпустила 33 одиннадцатиклассника, 95% из которых сдали ВНО положительно. Средний балл по тестированию составил 134,7.

У опорной ООШ №13 - 118 место в областном рейтинге. Среди 57 выпускников - 92% успешно справившихся с тестированием. Средний балл составляет 133,7. Как объясняют в гороо, это не совсем корректный результат, поскольку в ООШ №13 проходят дистанционное обучение и экстернат дети с неподконтрольных территорий. Их результаты ВНО учитываются в общешкольный рейтинг.

Святогорская ООШ получила 154 место в областном рейтинге. 20 ее выпускников в среднем написали ВНО на 129,9 балла. При этом с заданиями справились 93% ребят.

ООШ №8 - 161-я по области. Средний балл ВНО здесь - 129,6. Из 15 выпускников 96% справились с тестированием.

ООШ №4 заняла 165-ю позицию в областном рейтинге. Из 36 одиннадцатиклассников 93% справились с тестами. Средний балл ВНО составляет 128.

Следующая - ООШ №16, которая заняла 183-ю ступеньку областного рейтинга. 35 выпускников школы в среднем справились с тестированием на 125,8 баллов. Процент сдавших составил 88.

Далее следует ООШ №11, где было 20 выпускников. Она занимает 191 позицию областного рейтинга. Средний балл ВНО здесь составил 125,2, положительный результат получили 87% одиннадцатиклассников.

ООШ №9 заняла 219 место в областном рейтинге. 15 ее выпускников в среднем написали тесты на 121,7 баллов. 88% одиннадцатиклассников получили положительные результаты.

На предпоследнем месте - ООШ №18. У этой школы 329 позиция в областном рейтинге. Средний балл тестирования - 101,6. Из 14 выпускников 80% сдали ВНО положительно.

Замыкает список, как и в прошлом году, ООШ №6, ставшая 377 в областном рейтинге и 8917 в общенациональном. Из 21 выпускника школы справились с тестовыми заданиями лишь 63%. В среднем они набрали 78,6 баллов.

Отметим, что остальные городские школы не имеют III ступени, т.е. являются девятилетками.

Добавим также, что лучшим учебным заведением в Донецкой области оказался Мариупольский технический лицей. В общеукраинском рейтинге он занял 92 позицию, единственным из учебных заведений Донетчины войдя в топ-100 лучших школ страны. Лучше школой соседнего Краматорска оказалась ООШ №25. У нее пятое место в областном и 195-е в общенациональном рейтинге.