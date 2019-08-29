Полку почетных славянцев прибыло

Николаю Чечеткину присвоили звание «Почетный гражданин города Славянска». Такое решение депутаты горсовета утвердили на внеочередной сессии, проходившей 22 августа. Отметим, что в сессионной повестке дня данного пункта не было, на утверждение его внесли с голоса.

Уроженец или нет

Николай Чечеткин - офицер службы МЧС, который летом 2014 года возглавлял штаб по восстановлению нормальной жизнедеятельности Славянска. За это, собственно, его и удостоили чести быть Почетным гражданином. В настоящее время он возглавляет Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Возражения по поводу присвоения Чечеткину звания высказал лишь депутат Дмитрий Кочуков. Не умаляя заслуг кандидата, он заметил, что это решение нарушает нормы соответствующего положения. В нем указано, что почетным гражданином города может быть только человек, который родился в Славянске и проживает или проживал в нем.

Юридическая дотошность коллеги депутатов не убедила, и они единогласно проголосовали за более вольную трактовку - или родился, или проживал. Городской голова прокомментировал ситуацию в том смысле, что положение о присвоении звания, возможно, требует обновленной редакции.

Проекты текущие и грядущие

На внеочередную сессию собрались 23 депутата - две трети от общего количества. Этим составом городской совет утвердил несколько актуальных решений. Прежде всего депутатский корпус дал согласие назначить управление ЖКХ распорядителем и бенефициаром средств Европейского инвестиционного банка на реализацию проектов по восстановлению 5-го троллейбусного маршрута и реконструкции терапевтического корпуса 1-й горбольницы.

Из городского бюджета депутаты согласились выделить 25 тыс. грн. для разработки проекта капитального ремонта дорожного покрытия на ул. Батюка. 380 тыс. грн направили на ремонт системы наружного освещения на ул. Университетской. Еще 537 тыс. грн пойдут на софинансирование капитального ремонт дорожного покрытия этой улицы.

Заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба попросила сессию профинансировать еще один проект - капитальный ремонт дорожной сети и обустройство водостоков на улице Изюмской и в переулке Целинном, где сложилась критическая ситуация с подтоплением. Цена вопроса - 50 тыс. грн.

Убыточное предприятие

За счет перевыполнения бюджета УЖКХ дополнительно получило 8 млн грн. Из этой суммы 3,5 млн пойдет водоканалу. В общей сложности за текущий год город перечислил предприятию 28 млн грн. Тему тупиковости такой экономической политики озвучил на сессии депутат Анатолий Олексюк. Он предложил вплотную заняться ликвидацией утечек в магистральных сетях. В свою очередь, Вадим Лях посоветовал собрать комиссию, которая подробно изучит ситуацию и решит, что делать дальше.