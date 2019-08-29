 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

К весне в городе появятся смарт-остановки

Светлана Вьюниченко
29 августа 2019 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Новые остановки общественного транспорта, которые в последнее время стали появляться в Славянске, обещают сделать по-настоящему умными.

Смарт-остановочные пункты на электронном табло будут показывать, сколько времени осталось до прибытия  троллейбуса. Здесь же, на специальном сайте появится возможность отследить маршрут электротранспорта и даже то, какой троллейбус подойдет - низкопольный или обычный. Эта информация важна для маломобильных граждан. Кроме того, на остановке можно будет зарядить электронные девайсы. 

Реализация проекта потребует более 1 млн грн. Средства планируется получить при помощи гранта USAID. Заявка на конкурс уже отправлена. И если все пройдет успешно, первые 20 смарт-остановок город оборудует весной следующего года. 

В данную сумму, как объяснил Вячеслав Самохвалов, войдет закупка и установка трекеров на подвижной состав, а также самих электронных табло. Что касается непосредственно остановок, их Славянск будет сооружать за собственные средства.

Пока, как объяснил городской голова Вадим Лях. остановок будет 20. Но смарт-системы поставят также на ключевые транспортные развязки: мкр-н Лесной, Черевковка, вокзал, СКНАУ, Славкурорт. 

- На данный момент в городе имеется 14 троллейбусов, семь из них - низкопольных. В следующем будет закуплено еще 8. Пять - по проекту восстановления 5-го маршрута, три - за средства ГФРР. Все они будут поддерживать смарт-систему, - говорит мэр.

Кроме того, летом следующего года в Славянске пройдет конкурс на автобусные перевозки. Все его победители подпишут договор о закупке GPS-трекеров. И тогда «умные» остановки будут отображать и время до приезда маршруток.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 августа 2019

Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»

«Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году

Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа

Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера

К весне в городе появятся смарт-остановки

В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства

Полку почетных славянцев прибыло

По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте

В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно

Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска

Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета

В Славянске судья свел счеты с жизнью

Погорельцы просят земляков о помощи

В центре Славянска - ДТП с пострадавшими

Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины

Поздний Репин

28 августа 2019

Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу

«Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу

Семь наград украинских биатлонистов

Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо

23 августа 2019

Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка

Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту

Популярные модели Swiss Military Hanowa

22 августа 2019

Как мы будем отмечать День Независимости

Вся децентрализация ушла в воду

Мягкая мебель для офиса и дома

Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации

В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев

Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября

Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры

Троллейбусное движение в городе не остановится

Также в разделе

Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»

— 29 августа 2019 —

Общественный резонанс вокруг возможного закрытия санатория и перекрытие активистами трассы Киев-Довжанский все-таки обратили внимание акционеров "Укрпрофздравницы" на проблемы Славянского курорта. 22 августа из Киева прибыли представители собственника. Их встреча с первыми руководителями Славянска проходила в закрытом режиме, без участия журналистов и общественности.

Читать далее ⇒

Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа

— 29 августа 2019 —

Славянск первым в Украине внедрил инструмент электронной демократии. Веб-платформа, размещенная на сайте горсовета, объединяет в себе три составляющих: электронные петиции, электронный бюджет и консультации с общественностью.

Читать далее ⇒

Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера

— 29 августа 2019 —

Новый фонтан в виде гранитного глобуса, который удерживают струи воды, который обещали Славянску на День города, приобрел постоянное место дислокации.

Читать далее ⇒

Полку почетных славянцев прибыло

— 29 августа 2019 —

Николаю Чечеткину присвоили звание «Почетный гражданин города Славянска». Такое решение депутаты горсовета утвердили на внеочередной сессии, проходившей 22 августа. Отметим, что в сессионной повестке дня данного пункта не было, на утверждение его внесли с голоса.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «К весне в городе появятся смарт-остановки»

Новые остановки общественного транспорта, которые в последнее время стали появляться в Славянске, обещают сделать по-настоящему умными.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства

В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно

Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске судья свел счеты с жизнью

Погорельцы просят земляков о помощи

В центре Славянска - ДТП с пострадавшими

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

«Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году

В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев

Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Поздний Репин

Cамые выдающиеся фальшивомонетчики

Знаки Китая

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу

«Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу

Семь наград украинских биатлонистов

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 августа 2019

Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»

«Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году

Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа

Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера

К весне в городе появятся смарт-остановки

В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства

Полку почетных славянцев прибыло

По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте

В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно

Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска

Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета

В Славянске судья свел счеты с жизнью

Погорельцы просят земляков о помощи

В центре Славянска - ДТП с пострадавшими

Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины

Поздний Репин

28 августа 2019

Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу

«Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу

Семь наград украинских биатлонистов

Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо

23 августа 2019

Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка

Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту

Популярные модели Swiss Military Hanowa

22 августа 2019

Как мы будем отмечать День Независимости

Вся децентрализация ушла в воду

Мягкая мебель для офиса и дома

Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации

В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев

Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября

Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры

Троллейбусное движение в городе не остановится

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top