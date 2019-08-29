К весне в городе появятся смарт-остановки

Новые остановки общественного транспорта, которые в последнее время стали появляться в Славянске, обещают сделать по-настоящему умными.

Смарт-остановочные пункты на электронном табло будут показывать, сколько времени осталось до прибытия троллейбуса. Здесь же, на специальном сайте появится возможность отследить маршрут электротранспорта и даже то, какой троллейбус подойдет - низкопольный или обычный. Эта информация важна для маломобильных граждан. Кроме того, на остановке можно будет зарядить электронные девайсы.

Реализация проекта потребует более 1 млн грн. Средства планируется получить при помощи гранта USAID. Заявка на конкурс уже отправлена. И если все пройдет успешно, первые 20 смарт-остановок город оборудует весной следующего года.

В данную сумму, как объяснил Вячеслав Самохвалов, войдет закупка и установка трекеров на подвижной состав, а также самих электронных табло. Что касается непосредственно остановок, их Славянск будет сооружать за собственные средства.

Пока, как объяснил городской голова Вадим Лях. остановок будет 20. Но смарт-системы поставят также на ключевые транспортные развязки: мкр-н Лесной, Черевковка, вокзал, СКНАУ, Славкурорт.

- На данный момент в городе имеется 14 троллейбусов, семь из них - низкопольных. В следующем будет закуплено еще 8. Пять - по проекту восстановления 5-го маршрута, три - за средства ГФРР. Все они будут поддерживать смарт-систему, - говорит мэр.

Кроме того, летом следующего года в Славянске пройдет конкурс на автобусные перевозки. Все его победители подпишут договор о закупке GPS-трекеров. И тогда «умные» остановки будут отображать и время до приезда маршруток.