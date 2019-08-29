|29 августа 2019
|Просмотров: 48
|
Славянск первым в Украине внедрил инструмент электронной демократии. Веб-платформа, размещенная на сайте горсовета, объединяет в себе три составляющих: электронные петиции, электронный бюджет и консультации с общественностью.
Об этом на пресс-конференции 28 августа рассказал руководитель отдела информационного обеспечения Вячеслав Самохвалов (на фото).
- На первый взгляд, работа с этим ресурсом кажется сложной. Но нужно лишь один раз зарегистрироваться, и человек получает доступ ко всему вышеперечисленному, а также ко всей открытой документации, - объяснил он.
Работать с электронным документооборотом очень удобно. Здесь доступны проекты решений, сами решения, распоряжения городского головы, протоколы заседаний и повестки дня. Более того, каждый документ имеет свою историю. Платформа показывает, кем и когда он вносился, сколько раз обсуждался. обновлялся и т. д.
В ближайшие недели по словам Вячеслава Самохвалова, будет запущена единая веб-платформа для запросов и обращений граждан. Пока она работает в тестовом режиме. Благодаря ей можно будет не только подать обращение или жалобу в органы местной власти, но и отследить ее прохождение по структурам горсовета.
Начальник отдела информационного обеспечения назвал данный электронный инструмент уникальным. Такого больше нет ни в одном городе страны. Ивано-Франковск, который разработал ее для славянского горсовета, у себя такую веб-платформу пока не внедрил.
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
• Полку почетных славянцев прибыло
• По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте
• В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно
• Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска
• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
— 29 августа 2019 —
Общественный резонанс вокруг возможного закрытия санатория и перекрытие активистами трассы Киев-Довжанский все-таки обратили внимание акционеров "Укрпрофздравницы" на проблемы Славянского курорта. 22 августа из Киева прибыли представители собственника. Их встреча с первыми руководителями Славянска проходила в закрытом режиме, без участия журналистов и общественности.
— 29 августа 2019 —
Новый фонтан в виде гранитного глобуса, который удерживают струи воды, который обещали Славянску на День города, приобрел постоянное место дислокации.
— 29 августа 2019 —
Новые остановки общественного транспорта, которые в последнее время стали появляться в Славянске, обещают сделать по-настоящему умными.
— 29 августа 2019 —
Николаю Чечеткину присвоили звание «Почетный гражданин города Славянска». Такое решение депутаты горсовета утвердили на внеочередной сессии, проходившей 22 августа. Отметим, что в сессионной повестке дня данного пункта не было, на утверждение его внесли с голоса.
Приветствую, гость! Вход
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
• Полку почетных славянцев прибыло
• По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте
• В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно
• Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска
• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа»
Славянск первым в Украине внедрил инструмент электронной демократии. Веб-платформа, размещенная на сайте горсовета, объединяет в себе три составляющих: электронные петиции, электронный бюджет и консультации с общественностью.