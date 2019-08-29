Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа

Славянск первым в Украине внедрил инструмент электронной демократии. Веб-платформа, размещенная на сайте горсовета, объединяет в себе три составляющих: электронные петиции, электронный бюджет и консультации с общественностью.

Об этом на пресс-конференции 28 августа рассказал руководитель отдела информационного обеспечения Вячеслав Самохвалов (на фото).

- На первый взгляд, работа с этим ресурсом кажется сложной. Но нужно лишь один раз зарегистрироваться, и человек получает доступ ко всему вышеперечисленному, а также ко всей открытой документации, - объяснил он.

Работать с электронным документооборотом очень удобно. Здесь доступны проекты решений, сами решения, распоряжения городского головы, протоколы заседаний и повестки дня. Более того, каждый документ имеет свою историю. Платформа показывает, кем и когда он вносился, сколько раз обсуждался. обновлялся и т. д.

В ближайшие недели по словам Вячеслава Самохвалова, будет запущена единая веб-платформа для запросов и обращений граждан. Пока она работает в тестовом режиме. Благодаря ей можно будет не только подать обращение или жалобу в органы местной власти, но и отследить ее прохождение по структурам горсовета.

Начальник отдела информационного обеспечения назвал данный электронный инструмент уникальным. Такого больше нет ни в одном городе страны. Ивано-Франковск, который разработал ее для славянского горсовета, у себя такую веб-платформу пока не внедрил.