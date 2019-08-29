Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»

Общественный резонанс вокруг возможного закрытия санатория и перекрытие активистами трассы Киев-Довжанский все-таки обратили внимание акционеров "Укрпрофздравницы" на проблемы Славянского курорта. 22 августа из Киева прибыли представители собственника. Их встреча с первыми руководителями Славянска проходила в закрытом режиме, без участия журналистов и общественности.

Озвучили позицию

С "нашей" стороны делегация была многочисленной. Помимо городского головы и его заместителей, в нее вошли руководители водоканала, РЭСа и налоговой инспекции. Именно они являются основными кредиторами здравницы. Забегая наперед, отметим, что никаких договоренностей встреча так и не принесла.

Вадим Лях объяснил это тем, что в Славянск приехали не акционеры "Укрпрофздравницы", а профильные наемные специалисты - по хозяйственной и финансовой деятельности, а также по медицинской части. Принимать какие-либо решения они не уполномочены, их задача - изучить ситуацию на месте. Каждый - по своему направлению.

Ввиду этого, киевляне больше слушали славянцев, чем говорили сами. Впрочем, по словам очевидцев, такой формат навязал им городской голова, четко объяснивший, кто кому должен.

По словам городского головы, он еще раз озвучил делегатам требования громады: решить вопрос с отключениями субабонентов здравницы от электроэнергии и прояснить ситуацию с дальнейшей судьбой санаторно-лечебного комплекса. Ожидавшие под стенами теруправления пациенты "Славянского" и жители микрорайона присовокупили к этому перечню пункт о принуждении ДП СКРЦ "Славянский курорт" изыскать средства и пролечить людей, которые уже получили путевки. Но самое главное требование общественников - передача здравницы в государственную собственность.

Что дальше

Как считает Вадим Лях, сам факт того, что "Укрпрофздравница" наконец-то прислала в Славянск своих представителей - это хороший знак. Он свидетельствует о возможном возобновлении прямых переговоров с советом акционеров. Если для этого потребуется ехать в Киев, мэр, по его словам, готов туда отправиться.

Хуже всего в этой ситуации, по его словам, то, что в конфликтах внешних контрагентов крайними остаются местные жители, постоянно пребывающие в страхе остаться без электричества. По крайней мере, об этом их извещают несколько раз за год. В большинстве случаев "высокие стороны" находят временный консенсус, и отключений не происходит. Но нервы людям такие угрозы портят основательно, и это сильно напрягает жителей и лично мэра.

Добавим, что проблема со здравницей находится также под личным контролем губернатора Донетчины Павла Кириленко. 26 августа в ДонОГА должна была состоятся встреча с собственниками "Славянского курорта". Из-за неявки последних мероприятие отменили.

После этого славянский градоначальник Вадим Лях еще раз встречался с директором ДП СКРЦ «Славянский курорт» Сергеем Линником.

По словам мэра, на личной встрече удалось договориться о том, что здравница будет принимать пациентов, как минимум, до начала отопительного сезона, то есть примерно до середины октября.