Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»

Сеть магазинов «Брусниця» в Славянске доживает последние дни. На полках почти не осталось товара, часть торгового зала уже недоступна для покупателей. Впрочем, и брать там теперь нечего. То, что «Брусничка» закрывается, - уже не секрет. Интрига сейчас кроется в другом - что появится вместо этого супермаркета.

По городу упорно циркулируют три слуха - «АТБ», «Чудо-маркет» и «Сільпо». Но достоверной информации на сегодняшний день нет. Городской голова Вадим Лях ответил, что к нему представители торговой сети не обращались.

- Думаю, что без хлеба мы не останемся. Все «Бруснички» находятся возле других магазинов. Так что жители не испытают большого неудобства, даже если на этом месте откроется не продуктовый супермаркет, - говорит мэр.

По его мнению, заход в город «Сільпо» маловероятен. Ведь это - достаточно дорогая сеть.

Отметим, что «Брусниця» сворачивает свою деятельность не только в Славянске. В настоящее время аналогичное явление можно наблюдать и в других городах страны.

Пресс-служба собственника торговой сети заявляет, что компания приняла решение уходить из убыточных магазинов. «С начала года мы закрыли 31 убыточный магазин, как меру для улучшения ликвидности в компании. Это вынужденный шаг, связанный с потерей ключевых для бизнеса регионов в 2014 и 2015 годах - Донецкой и Луганской областей. А также из-за снижения потребительских настроений и среднего чека в регионах нашего присутствия».

По словам директора GT Partners Ukraine, освободившиеся локации в Донецкой области могут занять АТБ, «Щирий Кум», «Зеркальный», «Чудо-маркет» и «Семья». Тут же сказано, что «на локации могут претендовать не только продуктовые, но и drogerie-сети, а также несистемный ритейл».

Добавим, что сети «Щирий Кум» и «Зеркальный» работают в Мариуполе. Первая - считается самой дешевой в городе. Вторая - самой распространенной. «Семья» с 2006 года функционирует в Луганской области. Сейчас, судя по публикациям в СМИ, основная сеть расположена в Северодонецке.

Кто именно зайдет в Славянск, покажет время. Причем - не ближайшее. Судя по всему, новые магазины на освободившемся месте откроются уже в 2020-м.