Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик

Отталкиваясь от этой даты, журналисты «ТВ плюс» попытались узнать, чем закончилась ее работа и какие получены результаты.

Рожденная в муках

Напомним, что контрольный орган по инициативе депутатов от «Самопомощи» был учрежден сессией горсовета 27 августа 2018 года. Причем недоразумения начались уже с момента его создания, когда результаты голосования (15 «за») трактовали, как провал проекта. Но, подробней изучив регламент, горсовет признал, что контрольная комиссия существует, и она правомочна.

После этого началась путаница с кадровым составом. Сперва в орган вошли 7 человек, а представители тогдашнего депутатского большинства от партии «Оппозиционный блок» участвовать в его работе отказались. Позже они передумали и добавили в комиссию 8 своих коллег. Это, нужно признать, не повысило ее продуктивность.

Проведенные осенью прошлого года совместные заседания закончились, можно сказать, ничем. На первом новые члены комиссии заявили, что внесенные в повестку дня вопросы они предварительно не изучали и попросили отложить обсуждение. На втором собрании камнем преткновения стало предложение о привлечении к изучению документов, то есть договоров аренды, внешних экспертов. В пылу разгоревшейся перепалки их начали делить на «ваших» и «наших», что еще больше накалило атмосферу. Закончилось все тем, что двое представителей большинства назвали обстановку невыносимой и покинули зал. На этом заседание стихийно свернулось, так и не приняв каких-либо конкретных решений.

К ключевым событиям стоит, по нашему мнению, отнести также заявление в правоохранительные органы от председателя комиссии Ольги Алтуниной. По ее словам, неизвестные люди на улице угрожали ей физической расправой. На общегосударственном уровне этот факт озвучила нардеп Оксана Сыроед. Она сказала, что городская власть Славянска пытается таким образом заблокировать расследование своих нарушений. Обвинения парламентария тогда вынужден был публично опровергать городской голова Вадим Лях.

что имеем в итоге

Первоначально планировалось, что комиссия будет работать 2-3 месяца. Но этого времени оказалось недостаточно, и срок предоставления отчета перенесли на 1 июня текущего года.

По словам Ольги Алтуниной, все предоставленные исполкомом документы уже изучены. В некоторых случаях обнаружены расхождения с типовым договором, что требует дополнительной сверки. Часть договоров обратила на себя внимание низкой арендной ставкой, но есть ли в этом нарушения – сказать нельзя. Дело в том, что цена аренды напрямую зависит от оценочной стоимости объекта. Причем заказывать «оценщика» и оплачивать его работу предлагалось самому будущему арендатору. Такая схема экономила бюджетные деньги, но создавала почву для подтасовок. Убедиться в том, что их не было, можно только, осуществив независимую оценку коммунальной недвижимости и сравнив ее результаты с данными, полученными по заказу заявителя.

19 декабря 2018 года Славянский горсовет постановил рекомендовать управлению коммунальной собственности предусмотреть в бюджете на 2019 год 85 тыс. грн на проведение собственной оценки сдаваемых в аренду объектов недвижимого имущества. Выяснить судьбу этой рекомендации нам не удалось. В вышеозначенной структуре, из-за отсутствия руководителя (в отпуске) комментировать тему отказались.

Городской голова Вадим Лях сообщил, что по своей линии он также поручил подчиненным проверить выполнение договорных обязательств. Нарушения выявлены по 4-м объектам, в отношении их арендаторов готовятся претензии.

Отметим, что недавнее переформатирование депутатского корпуса изменило в нем расстановку сил. Может быть, этот фактор разблокирует вопрос о том, насколько рационально используется в последние годы недвижимое имущество коммунальной собственности городской громады.